Жебривский склоняется к "хорватскому сценарию" возвращения оккупированного Донбасса в Украину

Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский считает, что силовой вариант освобождения оккупированного Донбасса от российских наемников остается актуальным, пишет ostro.org.

Он отметил, что не является большим оптимистом в вопросе скорого освобождения временно неподконтрольных территорий.



"Я не являюсь таким оптимистом. Россияне поставили все на паузу. Ждут, какую позицию займет Трамп", - сказал Жебривский, подчеркнув, что Украина в любом случае не готова уступать свои территории.



По его словам, сейчас нужно обустраивать подконтрольную Украине территорию Донбасса, уделять внимание переговорщикам для давления на Россию и заниматься дальнейшим строительством армии.



"Мы придем, в конце концов, к хорватскому варианту", - сказал губернатор, подразумевая, что возможен именно силовой путь возвращения неподконтрольных территорий.



Показательно, что еще полгода назад, Жебривский был менее пессимистичен и выступал исключительно за мирный путь развития события. Так, в июне 2016 года он заявлял, что есть два варианта решения конфликта. Первый – отказ России от Донбасса из-за усиления международных санкций. "Второй вариант - хорватский. Строить армию - и лет через пять отвоевывать военным путем", - сказал Жебривский, подчеркнув, что лично он надеется на первый сценарий. "Потому что самое страшное на войне - хоронить своих собратьев", - объяснил он.



Напомним, в 1995 году Хорватия после двух удачных военных операций "Молния" и "Буря" принудила мятежную Сербскую Краину к подписанию Эрдутского соглашения, по которому непризнанная республика при помощи ООН была мирно интегрирована в Хорватию в 1998 году.