Жителей прифронтового поселка из-за непрекращающихся обстрелов пришлось эвакуировать

23.12.2016 09:56

Из-за продолжающихся боевых действий на Дебальцевском направлении "местные власти" оккупированной Горловки эвакуированы 40 жителей прифронтового поселка Молочный, сообщают сепаратистские СМИ.

"И.о. главы администрации" Горловки Иван Приходько сообщил, что поселок находится в километре от линии фронта и в связи с продолжающимися обстрелами его жители уже четыре дня остаются без света.

"Четвертый день обстрелов и боев. Четвертые сутки не можем восстановить электроснабжение. Сорок человек эвакуировали", - говорится в сообщении.