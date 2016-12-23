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Жителей прифронтового поселка из-за непрекращающихся обстрелов пришлось эвакуировать
23.12.2016 09:56
Из-за продолжающихся боевых действий на Дебальцевском направлении "местные власти" оккупированной Горловки эвакуированы 40 жителей прифронтового поселка Молочный, сообщают сепаратистские СМИ.
"И.о. главы администрации" Горловки Иван Приходько сообщил, что поселок находится в километре от линии фронта и в связи с продолжающимися обстрелами его жители уже четыре дня остаются без света.
"Четвертый день обстрелов и боев. Четвертые сутки не можем восстановить электроснабжение. Сорок человек эвакуировали", - говорится в сообщении.
Фото: https://donpress.com/
Теги: Донбасс, Горловка, эвакуация, житейская история, поселковый голова, обстрелы
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