Бюджет 2017 - чего ожидать украинцам (ВИДЕО)

24.12.2016 20:09

Одним из самых важных событий уходящей недели, помимо сражений на Светлодарской дуге, стало принятие Верховной Радой бюджета на 2017 год. Что год грядущий готовит украинцам попытался проанализировать Роман Лазоренко на 62.ua.

По старой, и не очень доброй традиции, Верховной Раде и в этом году пришлось заседать до первых петухов, чтобы принять главный финансовый документ на 2017 год.

Во время обсуждения законопроекта лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко назвала бюджет ни много ни мало - "сознательной политикой геноцида украинской нации". Оскорбленный в своих лучших бюджетных чувствах Владимир Гройсман, напротив, назвал бюджет "человекоцентричным".

Доходы в госбюджет в 2017 году предусмотрены в размере 721,4 миллиарда гривен, а расходы – 790,4 миллиарда гривен. При этом дефицит бюджета составит 77,5 миллиарда гривен – 3% ВВП.

Кроме того, в новом бюджете одобрены макропоказатели, которые предусматривают:

- рост ВВП в 2017 году на 3-4%,

- инфляцию на уровне 8,1%,

- уровень безработицы 8,6%,

- прогнозный уровень госдолга 66,8% ВВП

- курс гривны на уровне 27,2 гривни за 1 доллар.

В 2017 году прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц устанавливается в размере с 1 января 2017 года – 1544 гривны, с 1 мая – 1624 гривны, с 1 декабря – 1700 гривен. При этом минимальную заработную плату предполагается установить в 2017 году в месячном размере с 1 января – 3200 гривен, а в почасовом размере с 1 января – 19,34 гривны.

Есть повод для радости у учителей, врачей и МЧС-эсников

Бюджет 2017 года предусматривает повышение минимальной зарплаты в госсекторе до 3200 гривен. После изменения тарифной сетки это означает, что зарплата у более чем 600 тысяч украинской учителей вырастет на 50 процентов, а у сотрудников МЧС - в среднем с 3 тысяч до 5 тысяч гривен.

Также на 30 процентов вырастет зарплата у почти полумиллиона занятых в украинской медицине.

Вырастут расходы на армию и силовые структуры

Еще один важный момент для воюющей третий год страны — это рост расходов на оборону. В частности, финансирование Минобороны увеличится на 12%.

А всего на сектор обороны и безопасности заложено 132,9 млрд. грн.

Расходы на денежное обеспечение военнослужащих вырастут на 9,8 % - до 65,5 млрд. грн. Кроме того, на 20%, или на 386 млн грн., по сравнению с нынешним годом, увеличены траты на лечение и реабилитацию военных. Почти 2 млрд грн. в следующем году будут направлены на медицинское обеспечение армии, приобретение медикаментов и медицинского оборудования.

Аграрный сектор

Рекордная сумма - почти 5,5 миллиарда гривен предусмотрена на поддержку аграриев. Правда, критики утверждают, что большую часть этой суммы получат и так не бедствующие крупные агрохолдинги. А вот на небольшие фермерские хозяйства, скорее всего, этот денежный дождь даже не капнет.

Полмиллиарда на украинское кино

Тот факт, что "кино — важнейшее из искусств", дошел, наконец-то, и до украинской власти. На поддержку украинского кинематографа выделено почти 500 миллионов гривен.

Однако, сомневаюсь, что в следующем году мы, наконец-то, увидим на киноэкранах качественные украинские блокбастеры и захватывающие исторические эпосы — но безусловно, что начинать хоть с чего-то надо.

Плохая новость для курильщиков и пьющих

Верховнаяя Рада существенно повысила акцизы на алкоголь и сигареты.

Так, повышение акцизов на пиво составит 12%, до 2,78 грн/л, на ликеро-водочные изделия - на 20%, до 126,96 грн/л 100% спирта.

Акциз на крепленые вина и вермуты повысится на 12%, до 8,02 грн/л, на игристые вина – на 12%, до 11,65 грн/л. При этом акцизная ставка на сухие вина сохранится на уровне 0,01 грн/л.

Акциз на сигареты вырастет на 40%, до 445,56 грн за 1 тыс. штук.

В результате повышения акциза цены на дешевые сигареты в 2017 году вырастут до 20 гривен за пачку или больше, на дорогие - до 40-50 гривен.

Конечно, соотечественники вряд ли станут меньше курить и пить, скорее в их семьях начнут меньше есть.

В целом, как видим, рисовать лишь черными или, наоборот, белыми красками бюджет 2017 года будет неправильно. И безусловно хорошо, что он был принят вовремя, и страна сможет начать новый год по более-менее соответствующему ее потребностям финансовому документу.

Однако, как и все украинские бюджеты, в нем отражены результаты сложных договоренностей наших финансово-промышленных групп и их лоббистов в Раде. И как возросла цена депутатского голоса в ночь перед голосованием, отчетливо видно на одном простом примере: стоимость финансирования строительства шахты "Нововолынской" за ночь выросла в семь раз - с 20 миллионов в ходе рассмотрения госбюджета 20 декабря сумма была увеличена до 150 миллионов гривен.

Однако, как показывает опыт Министерства обороны Украины, делу не помогают даже правильно и справедливо выделенные миллиарды.

Главный военный прокурор Анатолий Матиос сообщил, что оборонное ведомство так и не использовало выделенные ему четыре миллиарда. Из этой суммы триста миллионов предполагалось потратить на покупку квартир. Неужели у нас уже все АТОшники получили квартиры? Или не хватает квартир для покупки в новостроях?