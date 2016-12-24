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Блокпосты Донбасса: на КПВВ "Майорск" и "Марьинка" огромное скопление автомобилей

24.12.2016 10:07
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Блокпосты Донбасса: на КПВВ "Майорск" и "Марьинка" огромное скопление автомобилей

О ситуации в контрольных пунктах въезда-выезда на линии разграничения сегодня утром, 24 декабря, на своем официальном сайте сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Сегодня утром для пересечения линии разграничения в контрольных пунктах на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:

  • «Майорск» — 100/240;
  • «Марьинка» — 150/300;
  • «Новотроицкое» — 0/150;
  • «Гнутово» — 150/70.

«За прошедшие сутки пассажиро-транспортный поток в контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии разграничения в районе проведения АТО, оставался динамичным», — отметили в украинском пограничном ведомстве.

В общем, через КПВВ проследовали 26,9 тыс. человек и 4 тыс. транспортных средств:

  • «Майорск» — 6070 человек и 770 транспортных средств;
  • «Марьинка» — 6245 человек и 1105 транспортных средств;
  • «Новотроицкое» — 5460 человек и 1090 транспортных средств;
  • «Гнутово» — 4125 человек и 1020 транспортных средств;
  • «Станица Луганская» — 5000 человек.

Фото: vesti-ukr.com/

Теги: Донбасс, блокпост, Госпогранслужба, очереди
 
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