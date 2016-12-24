Блокпосты Донбасса: на КПВВ "Майорск" и "Марьинка" огромное скопление автомобилей

О ситуации в контрольных пунктах въезда-выезда на линии разграничения сегодня утром, 24 декабря, на своем официальном сайте сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Сегодня утром для пересечения линии разграничения в контрольных пунктах на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:

«Майорск» — 100/240;

«Марьинка» — 150/300;

«Новотроицкое» — 0/150;

«Гнутово» — 150/70.

«За прошедшие сутки пассажиро-транспортный поток в контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии разграничения в районе проведения АТО, оставался динамичным», — отметили в украинском пограничном ведомстве.

В общем, через КПВВ проследовали 26,9 тыс. человек и 4 тыс. транспортных средств: