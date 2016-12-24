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Блокпосты Донбасса: на КПВВ "Майорск" и "Марьинка" огромное скопление автомобилей
24.12.2016 10:07
О ситуации в контрольных пунктах въезда-выезда на линии разграничения сегодня утром, 24 декабря, на своем официальном сайте сообщает Государственная пограничная служба Украины.
Сегодня утром для пересечения линии разграничения в контрольных пунктах на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:
- «Майорск» — 100/240;
- «Марьинка» — 150/300;
- «Новотроицкое» — 0/150;
- «Гнутово» — 150/70.
«За прошедшие сутки пассажиро-транспортный поток в контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии разграничения в районе проведения АТО, оставался динамичным», — отметили в украинском пограничном ведомстве.
В общем, через КПВВ проследовали 26,9 тыс. человек и 4 тыс. транспортных средств:
- «Майорск» — 6070 человек и 770 транспортных средств;
- «Марьинка» — 6245 человек и 1105 транспортных средств;
- «Новотроицкое» — 5460 человек и 1090 транспортных средств;
- «Гнутово» — 4125 человек и 1020 транспортных средств;
- «Станица Луганская» — 5000 человек.
Фото: vesti-ukr.com/
Теги: Донбасс, блокпост, Госпогранслужба, очереди
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