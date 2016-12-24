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Боевики на Светлодарской дуге обстреляли гуманитарную группу проекта "Эвакуация-200" (ВИДЕО)
Боевики сегодня обстреляли в районе Светлодарской дуги гуманитарную группу проекта ВСУ "Эвакуация-200", которая по взаимной договоренности сторон должна была забрать тело погибшего члена НВФ. Об этом сообщил координатор группы Михаил Котелевский на видео, опубликованном пресс-центром штаба АТО.
"На нас вышли представители соответствующего военного подразделения, которое находится непосредственно на линии соприкосновения, сообщили нам, что в определенном месте может находиться тело погибшего военнослужащего противоположной стороны. Сегодня я возглавлял группу, которая выходила на нейтральную зону для того, чтобы забрать этого военнослужащего и в ближайшее время передать представителям противоположной стороны. К сожалению, нас обстреляли, в течении 40 минут пришлось выбираться с того места. Стреляли прицельно, но не точно", - рассказал он.
По словам военного, боевики вели огонь из стрелкового оружия.
Фото: https://www.facebook.com
Теги: Донбасс, погибший, тело, эвакуация, боевики, обстрелы, Светлодарская дуга
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