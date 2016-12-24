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Боевики нарушили перемирие: в течение суток зафиксировано 50 обстрелов, из них 2 - по населенным пунктам, применялось запрещенное вооружение
Боевики из "Градов", тяжелой артиллерии, минометов и гранатометов продолжили обстрелы позиций ВСУ на всех направлениях. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.
На Мариупольском из 122 миллиметровой артиллерии, 120-ти и 82-миллиметровых минометов, гранатометов различных систем многократно вели огонь по Широкиному, Лебединскому, Талаковке и Водяному. Новотроицкое обстреляли из гранатометов, а Широкино - из вооружения БМП.
Вблизи Водяного боевики атаковали позиции сил АТО, однако после открытия ответного огня отступили.
На Донецком направлении из 152-миллиметровой артиллерии были обстреляны позиции ВСУ в районе Красного пахаря и Северного. Огонь 122-миллиметровой артиллерии, минометов, вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов зафиксировано в районе Луганского, что на Светлодарск дуге.
Из минометов калибра 120 и 82 миллиметра, гранатометов различных систем были обстреляны Авдеевка, Новолуганское, Южное, Новоселовка Вторая и Верхнеторецкое.
Из 152-миллиметровой артиллерии оккупанты в который раз обстреляли Мироновку. Трижды боевики пытались атаковать позиции сил АТО в районе Светлодарской дуги, и каждый раз вынуждены были, забирая раненых, отступать.
На Луганском направлении под огонь реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" попало Сизое. Из 152 миллиметровой артиллерии боевики обстреляли Троицкое и дважды - Новозвановку. Из 120 миллиметровых минометов, гранатометов и стрелкового оружия - Троицкое, Новоалександровку, Желтое, Лобачево и Станицу Луганскую.
Всего в течение суток зафиксировано 50 обстрелов, из них 2 - по населенным пунктам.
Напомним, вчера, 23 декабря, разведка штаба АТО сообщила, что российско-оккупационные войска планируют осуществить ряд провокационных обстрелов с применением запрещенного минскими договоренностями оружия, чтобы вызвать ответный огонь и обвинить украинскую сторону в нарушении режима "тишины".
Фото: 112.ua/
Теги: Донбасс, война, нарушение, режим, боевики, обстрелы
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