Бой под Коминтерново: реванш за Светлодарскую дугу "ихтамнетам" не удался

24.12.2016 15:40

Известный волонтер и писатель, автор книги "Хроники гибридной войны", Серж Марко на своей странице в facebook рассказал о бое украинских морпехов и боевиков в районе Коминтерново.

"Сухо и без подробностей вчера в сводках прошла новость о атаке на позиции морпехов под Коминтерново.

Мы попробуем рассказать как это было.

Под Мариуполем на землю лег туман. Воспользовавшись туманом боевики решили забрать позицию морпехов которая находится в 250 метрах от их передовой высоты "Дерзкая".

Надо признать, их план был хорош.

В 6 утра, воспользовавшись очень плотным туманом, сепары атаковали позицию морпехов. Зашли с трех сторон. Огневое прикрытие групп велось с "Дерзкой". Явно надеялись на то что на позиции не так много людей и большая часть из них будет спать, а проснувшись-еще какое то время будут приходить в себя.

Туман был такой плотный что боевикам удалось подойти до дистанции броска гранаты незамеченными.

Три гранаты взорвались в окопе, сепары ринулись в атаку. Один из них запрыгнул даже в окоп.

Морпехи встретили их свинцом. Бой вплотную, бой в упор. Расчет на сонливость неоправдался. Три тела, троих раненых, вытащили сепары оттуда пользуясь тем что морпехов придавили к земле шквальным огнем с "Дерзкой". Одного кинули по дороге и он умер между позицией морпехов и "Дерзкой" (там до сих пор и валяется). По информации "оттуда" в результате этого боя задвухсотился еще один сепар. В общем реванш за Светлодарскую дугу провалился.

В итоге у морпехов один легкораненый гранатным осколком. Ребят подают на награждение. Такую бдительность и собранность в критической ситуации надо поощрять.

А в сводках прошло сухое "враг осуществил атаку на позиции наших защитников, атака была отбита, один воин получил ранение", - написал Марко.