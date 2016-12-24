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Бой под Коминтерново: реванш за Светлодарскую дугу "ихтамнетам" не удался

24.12.2016 15:40
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Бой под Коминтерново: реванш за Светлодарскую дугу "ихтамнетам" не удался

Известный волонтер и писатель, автор книги "Хроники гибридной войны", Серж Марко на своей странице в facebook рассказал о бое украинских морпехов и боевиков в районе Коминтерново.

"Сухо и без подробностей вчера в сводках прошла новость о атаке на позиции морпехов под Коминтерново.
Мы попробуем рассказать как это было.
Под Мариуполем на землю лег туман. Воспользовавшись туманом боевики решили забрать позицию морпехов которая находится в 250 метрах от их передовой высоты "Дерзкая".
Надо признать, их план был хорош. 
В 6 утра, воспользовавшись очень плотным туманом, сепары атаковали позицию морпехов. Зашли с трех сторон. Огневое прикрытие групп велось с "Дерзкой". Явно надеялись на то что на позиции не так много людей и большая часть из них будет спать, а проснувшись-еще какое то время будут приходить в себя.
Туман был такой плотный что боевикам удалось подойти до дистанции броска гранаты незамеченными.
Три гранаты взорвались в окопе, сепары ринулись в атаку. Один из них запрыгнул даже в окоп.
Морпехи встретили их свинцом. Бой вплотную, бой в упор. Расчет на сонливость неоправдался. Три тела, троих раненых, вытащили сепары оттуда пользуясь тем что морпехов придавили к земле шквальным огнем с "Дерзкой". Одного кинули по дороге и он умер между позицией морпехов и "Дерзкой" (там до сих пор и валяется). По информации "оттуда" в результате этого боя задвухсотился еще один сепар. В общем реванш за Светлодарскую дугу провалился.
В итоге у морпехов один легкораненый гранатным осколком. Ребят подают на награждение. Такую бдительность и собранность в критической ситуации надо поощрять.
А в сводках прошло сухое "враг осуществил атаку на позиции наших защитников, атака была отбита, один воин получил ранение", - написал Марко.


Фото: podrobnosti.ua/

Теги: Донбасс, бой, атака, боевики, морпехи, Коминтерново
 
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