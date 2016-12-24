Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

ФФУ и UNICEF проведут в 2017 году турнир для детей-переселенцев из зоны АТО

24.12.2016 08:05
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
ФФУ и UNICEF проведут в 2017 году турнир для детей-переселенцев из зоны АТО

Федерация футбола Украины и представительство UNICEF в Украине договорились об организации в 2017 году детского футбольного турнира "UNICEF Ukrainian football cup" для детей-переселенцев из зоны АТО на Донбассе.

Как сообщает пресс-служба ФФУ, турнир пройдет в 301 школе Донецкой, Луганской, Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областей. Участие в футбольных матчах примут дети 2005 года рождения и младше. Соревнования будут проходить с конца марта до начала мая 2017 года, а финальные матчи состоятся 19-21 мая в Киеве. В финальных играх сыграют по две лучшие команды из Донецкой, Луганской и Харьковской областей и по одной лучшей команде из Запорожской и Днепропетровской областей.

Финальные матчи турнира будут проходить на инфраструктурной базе ФФУ – на реконструируемых полях НТКУ им. В. Банникова. В награждении победителей примут участие игроки сборных команд Украины и звезды отечественного футбола, сообщает "Интерфакс".


Фото: sportinform.com.ua/

Теги: Донбасс, футбол, дети, турнир, переселенцы
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх