ФФУ и UNICEF проведут в 2017 году турнир для детей-переселенцев из зоны АТО

24.12.2016 08:05

Федерация футбола Украины и представительство UNICEF в Украине договорились об организации в 2017 году детского футбольного турнира "UNICEF Ukrainian football cup" для детей-переселенцев из зоны АТО на Донбассе.

Как сообщает пресс-служба ФФУ, турнир пройдет в 301 школе Донецкой, Луганской, Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областей. Участие в футбольных матчах примут дети 2005 года рождения и младше. Соревнования будут проходить с конца марта до начала мая 2017 года, а финальные матчи состоятся 19-21 мая в Киеве. В финальных играх сыграют по две лучшие команды из Донецкой, Луганской и Харьковской областей и по одной лучшей команде из Запорожской и Днепропетровской областей.

Финальные матчи турнира будут проходить на инфраструктурной базе ФФУ – на реконструируемых полях НТКУ им. В. Банникова. В награждении победителей примут участие игроки сборных команд Украины и звезды отечественного футбола, сообщает "Интерфакс".