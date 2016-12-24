Гражданский корпус "Азов" привез подарки детям прифронтовой Красногоровки (ФОТО)

24.12.2016 12:47

Гражданский корпус "Азов" (Мариуполь) подарил теплые вещи многодетным семья Красногоровки. Об этом сообщает пресс-служба ГК "Азов".

Вчера активисты ГК "Азов" Мариуполь посетили прифронтовую Красногоровку. Они отметили имеющиеся разрушения в городе.

Активисты ГК посетили детский сад, полуразрушенный войной, дети там находятся в нескольких комнатах, которые отапливаются буржуйками. Дети встретили активистов песнями, танцами и были очень рады подаркам.

"Теплые вещи и игрушки были переданы многодетным семьям, которые оказались в трудном положении. Во время визита было налажено связь с администрацией города, поэтому планируем дальнейшие визиты", - указано в сообщении в ГК "Азов".