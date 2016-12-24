Из-за обстрелов обесточена Донецкая фильтровальная станция, область может остаться без воды

24.12.2016 11:55

КП "Компания "Вода Донбасса" сообщает, что 23 декабря в результате боевых действий обесточена Донецкая фильтровальная станция, повреждены линии электропередачи 35 кВ и 110 кВ (в районе пос. Майорск), от которых осуществляется электроснабжение насосных станций третьего подъема канала Северский Донец-Донбасс (СДД).

В настоящее время на третьем подъеме канала СДД от резервного электрического ввода в работе находится один насосный агрегат.

Объем подаваемой воды по каналу СДД значительно уменьшился, в результате подача воды из канала прекращена полностью на Макеевскую фильтровальную станцию (обеспечивает водоснабжение Макеевки, Харцызка, Иловайска, Пантелеймоновки, Зугрэса) и Мариупольские фильтровальные станции №1 и №2 (обеспечивают водоснабжение Мариуполя).

На 50 % сокращена подача воды из канала на Верхнекальмиусскую фильтровальную станцию (обеспечивает водоснабжение Донецка, частично Ясиноватой и Макеевки), Енакиевские № 1 и № 2 фильтровальные станции (обеспечивают водоснабжение населенных пунктов: Енакиево, Дебальцево, Кировское, Ждановка), Красноармейскую фильтровальную станцию (обеспечивает водоснабжение населенных пунктов: городов: Белозерское, Белицкое, Горняк, Доброполье, Мирноград, Новогродовка, Покровск, Селидово, Украинск; поселков городского типа: Александровка, Водинское, Вишневое, Желанное, Кураховка, Новодонецкое, Святогоровка, Острый, Цукурино; сел: Александрополь, Анновка, Балаган, Беззаботовка, Григорьевка, Зоряное, Водяное, Орловка, Ласточкино, Проминь, Нововодяное, Светлое, Иверское, Николаевка, Мироновка, Петровка, Лисовка), Великоанадольскую фильтровальную станцию (обеспечивает водоснабжение населенных пунктов: Докучаевск, Волноваха, Новотроицк, Угледар, Благодатное, Владимировка, Никольское, Павловка).

Водоснабжение вышеуказанных населенных пунктов будет осуществляться из резервных водохранилищ.