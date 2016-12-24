Известного волонтера Якова Рогалина выпустили из донецкой тюрьмы

24.12.2016 11:11

Руководителя благотворительного фонда "Доброта" Якова Рогалина выпустили из-под ареста члены незаконной организации "ДНР". Об этом в социальной сети Facebook сообщает журналиста Дмитрий Филлимонов, передает сайт novosti.dn.ua.

Подробностей на данный момент нет.

Напомним, ранее сообщалось, что Рогалина задержали и обвинили в экономической деятельности против "ДНР".

Ему также приписали сотрудничество с руководителем Центра освобождения пленных ОО "Офицерский корпус" и главой одноимённой партии Владимиром Рубаном, который якобы приезжал в донецкий офис "Доброты".

Рогалина подозревают в продаже детского питания, купленного на украинской территории по завышенным ценам.