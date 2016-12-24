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Эти испытания посланы нам не зря, нужно любить и верить - дончане и луганчане обратились к землякам на оккупированных территориях (ВИДЕО)
24.12.2016 21:50
Дончане и луганчане в предверии Нового года обратились к землякам, оставшимся на неподконтрольных Украине территориях.
Фото: donbass.ua/
Теги: Донбасс, Донецкая область, Рождество, новый год, Луганская область, житейская история, земля, обращение, оккупация
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