Кабмин намерен узаконить торговлю с "ЛДНР" - готовит расширенный перечень товаров

24.12.2016 13:46

Кабинет министров Украины разрабатывает расширенный список товаров для торговли с неподконтрольными украинскому территориями Донецкой и Луганской областей. Об этом в эфире "112 Украина" заявил советник министра по делам оккупированных территории и временно перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак.

"Предлагается расширить перечень товаров, которыми можно будет торговать с этой территорией. В первую очередь, это продукты питания", - заявил он.

По его словам, такой инициативой правительство готовится к реинтеграции неподконтрольных территорий в правовое поле Украины. Он также отметил, что переговоры о создании списка проводятся между МинАТО, СБУ, таможенниками и пограничниками.