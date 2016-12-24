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Кабмин намерен узаконить торговлю с "ЛДНР" - готовит расширенный перечень товаров

24.12.2016 13:46
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Кабмин намерен узаконить торговлю с "ЛДНР" - готовит расширенный перечень товаров

Кабинет министров Украины разрабатывает расширенный список товаров для торговли с неподконтрольными украинскому территориями Донецкой и Луганской областей. Об этом в эфире "112 Украина" заявил советник министра по делам оккупированных территории и временно перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак.

"Предлагается расширить перечень товаров, которыми можно будет торговать с этой территорией. В первую очередь, это продукты питания", - заявил он.

По его словам, такой инициативой правительство готовится к реинтеграции неподконтрольных территорий в правовое поле Украины. Он также отметил, что переговоры о создании списка проводятся между МинАТО, СБУ, таможенниками и пограничниками.


Фото: 112.ua/

Теги: Донбасс, Кабинет министров, торговля, список, ДНР, ЛНР
 
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