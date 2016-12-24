Кем себя считают жители Донбасса и как украинская власть коммуницирует со своими гражданами - аналитика

24.12.2016 09:33

Украинская власть постепенно восстанавливает инфраструктуру телевещания в Донецкой области. 5 декабря президент Украины Петр Порошенко открыл восстановленную телебашню на горе Карачун у Славянска, которая была разрушена во время боев за город летом 2014 года. Радиус сигнала башни позволит существенно улучшить аналоговое вещание в той части Донецкой области, которая подконтрольна украинскому правительству. Также башня позволит обеспечить более качественный сигнал в некоторых прифронтовых районах.

После начала конфликта на Донбассе контролируемые Российской Федерацией районы, так называемые "ДНР" и "ЛНР", остались без украинского телевещания в результате захвата и разрушения ряда объектов инфраструктуры вещания.

Но там живут граждане Украины, растет новое поколение украинцев, которые также должны иметь возможность смотреть украинские телеканалы.

Что же должна сделать центральная власть, чтобы население оккупированного Донбасса "захотело" смотреть украинский контент?

Аналитику "донбасской аудитории" приводит сайт novosti.dn.ua.

Донбасс - это понятие геологическое, используемое для обозначения границ Донецкого каменноугольного бассейна, который находится на территории Украины и России. Но уже почти 100 лет этот термин имеет также экономическое и политическое значение. Сейчас, когда в Украине или России говорят о Донбассе, то прежде всего, имеют в виду административные границы Донецкой и Луганской областей Украины. Региональная идентичность жителей этого индустриального региона формировалась в советское время и занимала важное место в советской мифологии, строилась вокруг человека труда.

Во времена независимости Украины донбасская мифология получила "второе дыхание". Значительный экономический вес промышленности региона в общей структуре экономики Украины и амбиции местной элиты обусловили рост влияния региона и его представителей на государственную политику. Если в масштабах СССР Донбасс занимал важное, но не ключевое место, то в Украине его влияние на политику во многих случаях имело едва ли не решающее значение. В довоенный период только на Донецкую область приходилось примерно 20% внутреннего валового продукта Украины.

Социологические исследования накануне конфликта показывали, что 37% жителей областного центра - Донецка, считают себя, прежде всего, жителями своего города, 34% - гражданами Украины, а 18% - жителями своего региона. Данные свидетельствуют о сильных позициях региональной идентичности в сознании дончан.

Однако такая ситуация типична не только для Донбасса. Исследование, проведенное на 15-летие Украины, показывало, что в целом гражданам Украины присуща локальная идентичность. С "малой Родиной" идентифицировали себя 44% граждан, с государством Украина в целом - 31%, с регионом проживания - 15%. Последующие исследования показали, что в последние годы численность граждан Украины, которые идентифицируют себя прежде всего с государством, выросла, а количество тех, кто связывает себя с "малой Родиной" снизилась. Согласно данным центра Разумкова сейчас таких людей среди респондентов по 40%.

Локальная идентичность до сих пор преобладает в южной части страны и на Донбассе (связывают себя в первую очередь со своими городами и селами, соответственно, 50% и 44% респондентов). Больше всего людей, которые ассоциируют себя в первую очередь с регионом - на Донбассе (23%). В целом, различия по регионам не выглядят критичными.

Для относительного большинства (40%) жителей Донбасса родным является русский язык, 34% являются билингвами, для 20% родным является украинский.

В Донецкой области русский язык считают родным втрое большее число жителей, чем украинский (45% и 14%, соответственно). Билингвы составляют соответственно 35% и 33%. В Донецкой области значительна доля граждан, имеющих другие родные языки (8%).

Лишь 16% жителей Донецкой области и 29% Луганской считают, что украинский язык должен быть единственным государственным и официальным языком.

42% жителей Донецкой и 29% Луганской областей считают, что русский может быть официальным в некоторых регионах Украины, а 36% респондентов в Донецкой и 32% в Луганской областях выступают за государственное двуязычие.

Идеи присоединения области к другому государству или автономии не имеют поддержки среди ее жителей, однако 52% хотят, чтобы регион остался в составе Украины в том же статусе, что сейчас, но с более широкими правами и полномочиями местного самоуправления.

Треть (34%) жителей Донецкой области отдают предпочтение отношениям с Россией, каждый четвертый (25%) - с ЕС. В Луганской области преобладают сторонники ЕС (32%). За отношения с Россией выступают 18% жителей.

Большинство (54%) жителей Востока не поддержали бы ни Майдан, ни Антимайдан. 17% поддержали бы Майдан, 14% - Антимайдан. В Луганской области Майдан поддержали бы 21% жителей, Антимайдан - всего 5%. В Донецкой области эти показатели составляют 14% и 18%, соответственно.

Лидером среди негативно оцененных исторических деятелей в Донбассе стал - Иосиф Сталин (22.5%), Степан Бандера (22.5%), Виктор Ющенко (22%) и Виктор Янукович (20%). Среди негативных событий на Донбассе - Майдан 2013-2014 гг. (32%), "Голодомор" (31%), распад СССР (29%).

Поддержка Антимайдана, предоставление русскому языку статуса второго государственного, или оценка распада СССР как негативного события не обязательно означают отрицательное отношение к государству Украина.

В то же время нарративы, которые используют государственный аппарат и некоторые украинские телеканалы, часто вызывают у отдельных групп населения внутреннее противоречие, которое распространяется на все действия власти.

Как коммуницирует власть?

Заявления отдельных должностных лиц, как на уровне государства, так и на местном уровне, воспринимаются как направления государственной политики. Но некоторые послания представителей государства не соответствуют общественно-политической ситуации, не способствуют общественному примирению в прифронтовой зоне.

21 ноября министр культуры Украины Евгений Нищук заявил, что в некоторых городах Украины, в частности Донбасса, нет "генетики" и часть населения - "завезены". Через некоторое время министр заявил, что журналисты вырвали его слова из контекста.

Представители Министерства внутренних дел Украины неоднократно связывали рост уровня преступности с появлением в городах сотен тысяч переселенцев из зоны боевых действий. В частности, такие заявления делали глава МВД Арсен Аваков и в то время заместитель председателя Национальной полиции Вадим Троян.

В декабре депутат Верховной Рады Украины из фракции Блок Петра Порошенко Олег Барна сообщил с трибуны парламента Украины о донецких и луганских "выбл ... ках", которые истязают украинских военных. Объяснений, кого он имеет в виду, депутат не предоставил.

Сейчас Украина имеет двойную систему местного управления. Одновременно существуют местные городские, районные, областные советы, и районные, областные государственные администрации. В Донецкой и Луганской областях также существуют районные и областные военно-гражданские администрации. Руководители администраций назначаются президентом и являются представителями органов центральной власти. Представителями центральной власти также являются руководители правоохранительных органов и военное руководство.

Эти люди олицетворяют украинскую государственную власть на территории области.

Одной из целей центральной власти, которую декларирует руководитель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский, является "украинизация". Но заявления и действия главы области в направлении этой "украинизации" не соответствуют принципам демократического и открытого общества. Это можно увидеть на таких примерах.

Подача информации о государственной программе создания опорных школ в области

По плану в Донецкой области будет открыта 21 такая школа. Глава области в каждом интервью акцентирует внимание на том, что эти школы будут с украинским языком обучения. "Другая задача - это смыслы, сущность школы. Понятно, что такая школа будет исключительно с украинским языком обучения", - сказал глава области. В своих выступлениях глава области также акцентирует внимание на необходимости поиска "генотипа" украинца у местного населения.

В довоенный период в Донецкой области количество школьников, которые учились на украинском языке, было примерна равна количеству школьников, которые обучаслись на русском, что соответствовало национальному составу населения региона. Родители учеников имели возможность выбирать, в какой класс и школу отправлять ребенка. Украинский язык в школах Донецкой области был естественным явлением.

Личные политические предпочтения граждан Украины, проживающих в Донецкой области, и голосующих за партии, которые официально зарегистрированы Министерством юстиции Украины, могут стать причиной обвинений в «непатриотичной» позиции.

Комментируя итоги местных выборов в 2015 году Жебривский назвал «проблемой» то, что многие местные жители проголосовали за «Оппозиционный блок». Эта политическая сила по итогам выборов получила большинство голосов во всех крупных городах области.

Жебривский считает, что это свидетельствует об определенных настроениях «с которыми надо работать». Таким образом, государственный чиновник дает оценку политическому выбору граждан, интересы которых представляет и собирается на этот выбор влиять.

Недовольство результатами голосования в 2015 году нашло отражение в заявлении главы области о том, что Донбасс не «поднимался с колен».

Глава области неоднократно жаловался на «пассивность» местного населения и подчеркивал необходимость демонополизировать экономику области с помощью малого и среднего бизнеса.

«Я всегда говорю, что если будет 150 000 "кулаков" в Донецкой области, то там будет демократия», - говорил глава областной администрации.

В Донецкой области действительно сосредоточено много крупных промышленных предприятий, администрация которых влияет на управление некоторых городов.

Однако в области до войны был относительно развитый малый бизнес (по сравнению с другими регионами Украины). По данным областного управления статистики, в 2013 году в Донецкой области действовало более 27 000 малых предприятий. По общему количеству малых предприятий, а также по количеству работников на них Донецкая область была на втором месте в Украине, уступая Киеву. Удельный вес малых предприятий региона в объеме реализации малых предприятий Украины составил 7,9%.

По этому показателю Донецкая область занимала третье место после Киева и Днепропетровской области. Ситуация с малым бизнесом в Донецкой области, по данным управления статистики, мало чем отличалась от ситуации в целом в Украине.

Поэтому рекомендации Жебривского по созданию прослойки класса «кулаков» выглядят как политические заявления, а не план действий менеджера-администратора.