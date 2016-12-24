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Министр МВД Аваков передал ГосЧС в Мариуполе новую технику и заявил о повышении на 80% зарплаты спасателям

24.12.2016 14:45
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Министр МВД Аваков передал ГосЧС в Мариуполе новую технику и заявил о повышении на 80% зарплаты спасателям

Глава МВД Арсен Аваков передал технику сотрудникам ГосЧС в Мариуполе, сообщает 112.ua.

"Мы сегодня собрались здесь по хорошему поводу, и этих поводов два. Первый – это замечательная техника, которую мы сегодня передаем ГосЧС Донецкой области. В рамках реформы службы чрезвычайных ситуаций мы за последний месяц сделали несколько очень важных шагов. И сегодня я здесь от имени премьер-министра Украины, всего состава правительства говорю о том, что мы наконец пошли в сторону большего уважения труда спасателей", - сказал Аваков.

Он подчеркнул, что согласно принятому ночью бюджету на следующий год зарплата спасателей поднимется на 80%.

"Это очень важный для меня показатель, потому что мы должны делегировать вам все возможности, и тогда государство и люди могут от вас требовать. Это первый шаг, и несмотря на такие большие проценты, очень маленький шаг. Мы в этом году сделаем еще такие шаги. Потому что на сегодняшний день, несмотря на такое повышение, я все еще оцениваю заработную плату наших спасателей как несколько неадекватную", - отметил глава МВД.

По словам Авакова, перед ним и главой ГосЧС вывести зарплату спасателей на должный уровень, дать полную степень защиты и профессиональной компетенции – то есть современную технику, современные защитные средства, системы страхования и наблюдения.


Фото: 112.ua/

Теги: Донбасс, техника, Мариуполь, передача, МЧС, Арсен Аваков
 
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