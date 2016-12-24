Морг Енакиево забит трупами боевиков, трупы российских "ихтамнетов" везут в Донецк в больницу Калинина - блогер

24.12.2016 22:09

Врач и блогер Александр Чернов, проживающий на оккупированной территории, на своей странице в соцсети рассказал о большом количестве погибших боевиков и российских военных на Светлодарской дуге и в районе Зайцево.

Вот что он пишет:

"Итак, некоторые итоги по оркопотерям на Светлодарском направлении на основании "весьма достоверных" источников: от "живых свидетелей", точнее сказать!

1. Оккупированное Енакиево морг 6:00 утра: рефрижератор увез 9 орков "граждан РФ" в морг б.Калинина Донецка: туда свозят оркороссиян со всей ДНР, кроме Новоазовска - из него тела забирают напрямую в РФ.

После забора "граждан РФ", в морге Енакиево, с учетом привезенных в 3:00 утра 7 "свежесуточных" с 18.12 скопилось: 13 оркотел "местных": из ДНР и ЛНР и, быть может, и с территории Украины (Славянско-Краматорских орков с 2014 года, к сожалению, не всех еще утилизировали! Но процесс идет...).

Сегодня днем из Алчевска уже приезжала родня за одним из дохлых защитнеГов - увезли хоронить "на родину". Учитывая, что трупов "народных милиционеров" ЛНР - едва ли не большая часть - то, вероятно, будут еще "родственники" из ЛНР:

Итого через Енакиево за 5 дней прошли минимум 22 трупа и не менее 25 среднетяжелораненых орков: жизнь пары остающихся в стационаре ГБ№1 - и сейчас под (большим) вопросом. Так что - не теряем надежды... Все поступления - со Светлодарского направления - с других боевых зон в Енакиево мясо не возят. Исключение было весной-летом 2015, когда моргов и больниц Горловки - не хватало: надеюсь, это еще впереди...

2. Через морг Дебальцево за 5 дней прошли как минимум 20+ оркотрупов - в основном, ЛНРовские. Все со Светлодарского направления.

3. В ГБ№2 Горловки за неделю скопились до 25 среднетяжелораненых орков. Из них мин.5 - со Светлодарска. Через морг прошло не менее 20 трупов, но именно Светлодарских вычленить сложно, так как врагу неплохо накостыляли начиная с 15 числа и под Зайцево.

4. Донецк, больница им.Калинина, морг: впервые с августа прибыл судмедэксперт из РФ. Вскрывать русЬкое мясо.

А этого мяса - минимум 30 тел за 5 дней! В основном, со Светлодарского направления.

Подчеркиваю: это лишь мясо "граждан РФ", в массе своей, (не)штатных военнослужащих - так как просто прибывших из РФии "идейных" добровольцев - в морг Калинина, как правило, не везут - оставляют в моргах "на местах".