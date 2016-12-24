- Морг Енакиево забит трупами боевиков, трупы российских "ихтамнетов" везут в Донецк в больницу Калинина - блогер22:09
- Эти испытания посланы нам не зря, нужно любить и верить - дончане и луганчане обратились к землякам на оккупированных территориях (ВИДЕО)21:50
- Три разящих удара "Донбасса" по "Кривбассу" 21:39
- Боевики на Светлодарской дуге обстреляли гуманитарную группу проекта "Эвакуация-200" (ВИДЕО)21:03
- Недалеко от Авдеевки в "серой зоне" прямо напротив позиций боевиков развевается украинский флаг (ФОТО)21:01
- Волонтер сообщил о большом прорыве сил АТО на Светлодарской дуге20:53
- "Тишина" в зоне АТО является относительной - СЦКК20:13
- Бюджет 2017 - чего ожидать украинцам (ВИДЕО)20:09
- Сегодня боевики 23 раза нарушили "режим тишины" провокационными обстрелами19:27
- В "ДНР" началась охота на волков19:11
Морг Енакиево забит трупами боевиков, трупы российских "ихтамнетов" везут в Донецк в больницу Калинина - блогер
Врач и блогер Александр Чернов, проживающий на оккупированной территории, на своей странице в соцсети рассказал о большом количестве погибших боевиков и российских военных на Светлодарской дуге и в районе Зайцево.
Вот что он пишет:
"Итак, некоторые итоги по оркопотерям на Светлодарском направлении на основании "весьма достоверных" источников: от "живых свидетелей", точнее сказать!
1. Оккупированное Енакиево морг 6:00 утра: рефрижератор увез 9 орков "граждан РФ" в морг б.Калинина Донецка: туда свозят оркороссиян со всей ДНР, кроме Новоазовска - из него тела забирают напрямую в РФ.
После забора "граждан РФ", в морге Енакиево, с учетом привезенных в 3:00 утра 7 "свежесуточных" с 18.12 скопилось: 13 оркотел "местных": из ДНР и ЛНР и, быть может, и с территории Украины (Славянско-Краматорских орков с 2014 года, к сожалению, не всех еще утилизировали! Но процесс идет...).
Сегодня днем из Алчевска уже приезжала родня за одним из дохлых защитнеГов - увезли хоронить "на родину". Учитывая, что трупов "народных милиционеров" ЛНР - едва ли не большая часть - то, вероятно, будут еще "родственники" из ЛНР:
Итого через Енакиево за 5 дней прошли минимум 22 трупа и не менее 25 среднетяжелораненых орков: жизнь пары остающихся в стационаре ГБ№1 - и сейчас под (большим) вопросом. Так что - не теряем надежды... Все поступления - со Светлодарского направления - с других боевых зон в Енакиево мясо не возят. Исключение было весной-летом 2015, когда моргов и больниц Горловки - не хватало: надеюсь, это еще впереди...
2. Через морг Дебальцево за 5 дней прошли как минимум 20+ оркотрупов - в основном, ЛНРовские. Все со Светлодарского направления.
3. В ГБ№2 Горловки за неделю скопились до 25 среднетяжелораненых орков. Из них мин.5 - со Светлодарска. Через морг прошло не менее 20 трупов, но именно Светлодарских вычленить сложно, так как врагу неплохо накостыляли начиная с 15 числа и под Зайцево.
4. Донецк, больница им.Калинина, морг: впервые с августа прибыл судмедэксперт из РФ. Вскрывать русЬкое мясо.
А этого мяса - минимум 30 тел за 5 дней! В основном, со Светлодарского направления.
Подчеркиваю: это лишь мясо "граждан РФ", в массе своей, (не)штатных военнослужащих - так как просто прибывших из РФии "идейных" добровольцев - в морг Калинина, как правило, не везут - оставляют в моргах "на местах".
Фото: vchaspik.ua/
Теги: Донбасс, Российская Федерация, погибший, труп, морг, больница, ЛНР, Светлодарская дуга
- Морг Енакиево забит трупами боевиков, трупы российских "ихтамнетов" везут в Донецк в больницу Калинина - блогер22:09
- Эти испытания посланы нам не зря, нужно любить и верить - дончане и луганчане обратились к землякам на оккупированных территориях (ВИДЕО)21:50
- Три разящих удара "Донбасса" по "Кривбассу" 21:39
- Боевики на Светлодарской дуге обстреляли гуманитарную группу проекта "Эвакуация-200" (ВИДЕО)21:03
- Недалеко от Авдеевки в "серой зоне" прямо напротив позиций боевиков развевается украинский флаг (ФОТО)21:01
- Волонтер сообщил о большом прорыве сил АТО на Светлодарской дуге20:53
- "Тишина" в зоне АТО является относительной - СЦКК20:13
- Бюджет 2017 - чего ожидать украинцам (ВИДЕО)20:09
- Сегодня боевики 23 раза нарушили "режим тишины" провокационными обстрелами19:27
- В "ДНР" началась охота на волков19:11
- Морг Енакиево забит трупами боевиков, трупы российских "ихтамнетов" везут в Донецк в больницу Калинина - блогер22:09
- Автор книг о Гарри Поттере намерена издать два новых романа22:00
- Эти испытания посланы нам не зря, нужно любить и верить - дончане и луганчане обратились к землякам на оккупированных территориях (ВИДЕО)21:50
- Три разящих удара "Донбасса" по "Кривбассу" 21:39
- С нового года в Украине подорожают сигареты 21:29
- Боевики на Светлодарской дуге обстреляли гуманитарную группу проекта "Эвакуация-200" (ВИДЕО)21:03
- Недалеко от Авдеевки в "серой зоне" прямо напротив позиций боевиков развевается украинский флаг (ФОТО)21:01
- В Индии женщина вернулась к родственникам через 40 лет после своих похорон20:56
- Волонтер сообщил о большом прорыве сил АТО на Светлодарской дуге20:53
- С нового года все предприниматели, даже "спящие" и не имеющие дохода, должны платить ЕСВ20:33
- Найден самый полезный овощ для улучшения зрения 07:42
- Зелёные красавицы в столице Приазовья: цены, качество, выбор20:33
- День зимнего солнцестояния15:49
- Убийца «Мом». Согревающая мазь может быть смертельно опасной15:41
- Импортозамещение по буйски, или А, чё там у...13:51
- Целительный сок излечит от рака07:38
- Луганск: налог на жизнь15:47
- День святого Николая: Что нужно знать о празднике15:35
- Инсульт боится сосновых шишек13:48
- Кашель и бронхит проходят вмиг. Достаточно выпить перед сном это натуральное средство08:54
- Догралися: «кварталівців» поперли з «1+1»
- Волонтеры со Светлодарской дуги записали жесткое видеобращение к Порошенко и Полтораку. ВИДЕО
- Ольга Фреймут снялась в российском "мыле": украинскую инспекторшу намочили и раздели прямо в кадре. ВИДЕО
- "Пусть Украина горит огнем. Я себе заработаю!" - Червоненко шокировал циничным заявлением после собственной катастрофы в Одессе
- Стали известны ужасающие подробности боев на Светлодарской дуге
- “Элита” “ДНР” экстренно выезжает из Углегорска и Дебальцево – в гостиницах Енакиево нет свободных мест
- "Разборки по-ДНРовски": Захарченко якобы пристрелил "военноначальника", виновного в провале операции на Светлодарской дуге
- Удару подвергся "свежий" российский артдивизион, морг Енакиево забит трупами "ихтамнетов"
- Ультиматумы Лаврова и переговоры с террористами: какую игру затеял Кремль по Донбассу?
- Светлодарская дуга - вся правда от участника боев комбата с позывным "Купол" (ВИДЕО)