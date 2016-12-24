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Архив - Донецкая область

Недалеко от Авдеевки в "серой зоне" прямо напротив позиций боевиков развевается украинский флаг (ФОТО)

24.12.2016 21:01
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Недалеко от Авдеевки в "серой зоне" прямо напротив позиций боевиков развевается украинский флаг (ФОТО)

Бойцы 72-й бригады водрузили государственный флаг Украины недалеко от Авдеевки в "серой зоне" в 150- ти метрах от позиций боевиков. Бойцы назвали это актом справедливости. На украинской земле должны быть украинские флаги. Поэтому вчера под прикрытием тумана и темноты они подняли сине-желтое полотнище прямо под носом у врага. Снять флаг боевики не смогут: территория простреливается насквозь, а тепловизоры и бинокли позволяют видеть каждое движение врага. Бойцы говорят, что в следующий раз украинский флаг поднимут на самом высоком здании Донецка.


Фото: https://twitter.com

Теги: Донбасс, Авдеевка, флаг, поза
 
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