Недалеко от Авдеевки в "серой зоне" прямо напротив позиций боевиков развевается украинский флаг (ФОТО)

24.12.2016 21:01

Бойцы 72-й бригады водрузили государственный флаг Украины недалеко от Авдеевки в "серой зоне" в 150- ти метрах от позиций боевиков. Бойцы назвали это актом справедливости. На украинской земле должны быть украинские флаги. Поэтому вчера под прикрытием тумана и темноты они подняли сине-желтое полотнище прямо под носом у врага. Снять флаг боевики не смогут: территория простреливается насквозь, а тепловизоры и бинокли позволяют видеть каждое движение врага. Бойцы говорят, что в следующий раз украинский флаг поднимут на самом высоком здании Донецка.