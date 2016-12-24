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Новолуганка выведена из "серой зоны", бои идут за высоты - Жебривский
Освобождения Новолуганского от боевиков сегодня не было, поскольку населенный пункт фактически находился под юрисдикцией Украины, однако украинские военные продвинулись в сторону позиций врага. Об этом вчера поздно вечером в эфире телеканала "112 Украина" рассказал руководитель Донецкой ОГА Павел Жебривский.
"В основном 46-й батальон вышел на позиции за Новолуганкой, в принципе она принадлежала юрисдикции украинской власти, но блокпост и войска стояли перед Луганкой. Из-за этого 46-й батальон занял высоты за Новолуганкой и Новолуганка выведена на сегодняшний день из "серой зоны". В районе Светлодарской дуги также взяты под контроль некоторые высоты и, собственно за них идет бой. Эти высоты, к сожалению, прострелены и террористы обстреливают из всего, чем могут", - отметил глава администрации.
Напомним, вчера сообщалось, что поселок Новолуганское, расположенный в районе Светлодарской дуги, перешел под контроль Вооруженных сил Украины.
Позже в Минобороны уточнили, что ВСУ установили на южной окраине поселка блокпост. "Это позволит беспрепятственно обеспечивать почти 4 тыс. жителей поселка продуктами питания и необходимыми товарами повседневного обихода, восстановить медицинское обеспечение, упорядочить процедуру провоза предприятиями необходимых товаров и горюче-смазочных материалов", - отметили в оборонном ведомстве.
Фото: 112.ua/
Теги: Донбасс, освобождение, Жебривский, серая зона, Новолуганское
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