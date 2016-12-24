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Открытый в Мариуполе информационно-аналитический центр единственный в Украине, а по оснащенности - четвертый в мире (ВИДЕО)
Глава украинского МВД Арсен Аваков открыл в Мариуполе инновационный аналитический центр. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области.
"Предвижу сразу разговоры о том, что надвигается полицейское государство, потеря личного контроля и так далее. Все процедуры, какие мы совершаем, находятся в поле действующего законодательства. Данные будут доступны в случае, если совершаются правонарушения и так далее", - сказал в ходе открытия министр внутренних дел Арсен Аваков.
По его словам, сегодня в городах, которые находятся близко к зоне боевых действий, приоритет отдается обеспечению безопасности.
В центре будут собирать информацию с "умных камер".
Уникальная «умная» система региональной безопасности построена на технологиях «смарт-сити» и помогает контролировать оперативное состояние в области, где ведутся боевые действия, и синхронизировать действия различных служб - полиции, спасателей, медиков, коммунальных служб.
Сейчас в Мариуполе установлено 15 таких камер, планируют, что в этом городе будет установлено около 30, а по всей области – около 120 камер.
Запуск Единого аналитического сервисного центра (UASC) стал не только очередным этапом возрождения полиции Донецкой области, но и абсолютно новой вехой в развитии систем безопасности в Украине.
Участие в торжественном открытии приняли также народные депутаты Украины Олег Ляшко и Сергей Тарута, городской голова Мариуполя Вадим Бойченко.
Фото: https://dn.npu.gov.ua/
Теги: Донбасс, Мариуполь, открытие, центр, Арсен Аваков
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