Папа Римский передаст пострадавшим от военных действий на Донбассе 6 млн евро помощи

24.12.2016 08:44

Папа римский Франциск предоставит жителям востока Украины, пострадавшим в результате конфликта на Донбассе, около 6 млн евро, передает пресс-служба Святого престола. Об этом сообщает 112.ua.

Отмечается, что это будет первый транш помощи. Деньги направят в Донецкую, Луганскую, Харьковскую, Запорожскую и Днепропетровскую области на нужды 2 млн людей "вне зависимости от их религии, веры или этнического происхождения". Всего уже собрано 12 млн млн.

В пресс-службе Святого престола напомнили, что 24 апреля 2016 года по инициативе Папы Римского Франциска во всех католических церквях Европы прошел сбор гуманитарной помощи для Украины. После этого в Запорожской области был создан Технический комитет, который координирует распределение средств. Деньги должны пойти на предоставление жителям продуктов питания, жилья, а также медицинской помощи.

Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.