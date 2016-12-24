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Папа Римский передаст пострадавшим от военных действий на Донбассе 6 млн евро помощи
Папа римский Франциск предоставит жителям востока Украины, пострадавшим в результате конфликта на Донбассе, около 6 млн евро, передает пресс-служба Святого престола. Об этом сообщает 112.ua.
Отмечается, что это будет первый транш помощи. Деньги направят в Донецкую, Луганскую, Харьковскую, Запорожскую и Днепропетровскую области на нужды 2 млн людей "вне зависимости от их религии, веры или этнического происхождения". Всего уже собрано 12 млн млн.
В пресс-службе Святого престола напомнили, что 24 апреля 2016 года по инициативе Папы Римского Франциска во всех католических церквях Европы прошел сбор гуманитарной помощи для Украины. После этого в Запорожской области был создан Технический комитет, который координирует распределение средств. Деньги должны пойти на предоставление жителям продуктов питания, жилья, а также медицинской помощи.
Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.
Напомним, ранее в Ватикане сообщили, что Папа Римский Франциск может посетить Донбасс в случае, если в регионе воцарится мир.
Фото: 112.ua/
Теги: Донбасс, война, Папа римский, житейская история, гуманитарная помощь
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