"Перемирие" в действии - боевики обстреляли Новотроицкое

24.12.2016 11:24

Незаконные вооруженные формирования продолжают провокационные обстрелы позиций украинских сил в зоне проведения антитеррористической операции, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"В 10.25 начался обстрел Новотроицкого из стрелкового оружия", - говорится в сообщении штаба на странице в facebooк в субботу.

В пресс-центре напомнили, что с 00.00 24 декабря по всей линии разграничения в зоне проведения АТО был введен режим тишины. Но уже через 25 минут после полуночи боевики начали провокационный огонь из стрелкового оружия по украинским позициям в районе Желтого на Луганском направлении. Кроме того, боевики стреляли по Марьинке и Широкино.

"Украинские военные на провокации не отвечали", - заявили в штабе.

Ранее спикер штаба АТО Леонид Матюхин сообщил агентству "Интерфакс-Украина" о четырех провокационных обстрелах позиций сил АТО на Донбассе, без применения тяжелого вооружения - две провокации в Марьинке и по одной в Широкино и Желтом.