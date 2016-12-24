По Марьинке, Широкино и Желтому боевики вели провокационные обстрелы

24.12.2016 10:53

С начало действия режима прекращения огня, с 00.00 субботы, боевики осуществили четыре обстрела позиций сил АТО на Донбассе, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" спикер штаба АТО Леонид Матюхин.

"Начиная с 00.00, боевики осуществили четыре провокационных обстрела наших позиций, без применения тяжелого вооружения. Две провокации были в Марьинке и по одной в Широкино и Желтом Луганская область", - проинформировал спикер штаба АТО.

Л.Матюхин уточнил, что боевики применили пулемет в Желтом (Луганская область) в 00.25, в Марьинке стрелковое оружие применили около 7-ми и 9-ти часов утра, в Широкино обстрел зафиксирован около 9.30.

Ранее украинская сторона в СЦКК сообщила о соблюдении режима прекращения огня. "По состоянию на утро 24 декабря украинская сторона СЦКК подтверждает введение всеобъемлющего, устойчивого, бессрочного прекращения огня, начиная с 00.00 24 декабря 2016 г. По всей линии соприкосновения установлена тишина", - сообщил пресс-центр штаба АТО на своей странице в Фейсбук.

Также отмечено, что офицеры украинской стороны СЦКК продолжают мониторинг и наблюдение за соблюдением режима прекращения огня. О любых изменениях в обстановке будет немедленно проинформирован СММ ОБСЕ.