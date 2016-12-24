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Архив - Донецкая область

Полицейские Донетчины получили от министра МВД Авакова ключи от квартир в Мариуполе

24.12.2016 14:27
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Полицейские Донетчины получили от министра МВД Авакова ключи от квартир в Мариуполе

Сегодня в областном главке полиции министр МВД Украины Арсен Аваков, нардепы Олег Ляшко и Сергей Тарута, глава полиции Донецкой области и городской голова Мариуполя Вадим Бойченко вручили ключи от квартир 32 полицейским, которые переехали в Мариуполь из оккупированной территории.

Также полицейские получили ключи от служебных автомобилей и государственные награды, сообщает 0629.com.uа.

Кроме того, в областном главке состоялось торжественное открытие Единого аналитического сервисного центра. 

"Предвижу сразу разговоры о том, что надвигается полицейское государство, потеря личного контроля и так далее. Все процедуры, какие мы совершаем, находятся в поле действующего законодательства. Данные будут доступны в случае, если совершаются правонарушения и так далее", - сказал в ходе открытия министр внутренних дел Арсен Аваков.

По его словам, сегодня в городах, которые находятся близко к зоне боевых действий, приоритет отдается обеспечению безопасности.

В центре будут собирать информацию с "умных камер". Сейчас в Мариуполе установлено 15 таких камер, планируют, что в этом городе будет установлено около 30, а по всей области – около 120 камер.

 

 


Фото: https://www.0629.com.ua/

Теги: Донбасс, Мариуполь, квартиры, Сергей Тарута, ключ, Арсен Аваков, полицейский, Вячеслав Аброськин
 
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