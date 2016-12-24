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Прощай, коллега!

24.12.2016 11:27
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Прощай, коллега!

Перестало биться сердце бывшей сотрудницы редакции газеты «Донбасс» Раисы Николаевны Резниковой. Совсем недавно, 14 декабря, она отметила свой 80-летний юбилей. И, конечно же, ей желали крепкого здоровья, но Судьба распорядилась иначе.

В то время, когда письма в редакцию присылали буквально мешками, именно она трепетно открывала каждый конверт и внимательно вчитывалась в каждое слово. А потом - самые яркие, острые, злободневные и сердечные строки появлялись в разных рубриках газеты. Раиса Николаевна, как никто другой, тонко чувствовала настроение читателей, мудро отвечала на порой трудные вопросы и легко находила общий язык с людьми разных возрастов, характеров и профессий. 49 (!) лет стажа и всего одна запись в трудовой книжке - «Редакция газеты «Донбасс». Своим опытом она делилась с коллегами. К ней всегда можно было обратиться за советом и душевной теплотой. Именно этого теперь будет не хватать всем тем, кто её знал и любил.

Донбассовцы



Теги: Донбасс, коллега, прощание
 
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