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Режим прекращения огня на Донбассе начался с 00:00 сегодня, 24 декабря

24.12.2016 06:33
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Режим прекращения огня на Донбассе начался с 00:00 сегодня, 24 декабря

На Донбассе вступил в силу режим прекращения огня на период рождественских и новогодних праздников с 00:00 24 декабря в соответствии с договоренностью, достигнутой на встрече контактной группы в Минске.

Президент Украины Петр Порошенко выразил надежду, что введение "режима тишины" на Донбассе приобретет постоянный характер.

"Приветствую достижение в рамках Трехсторонней контактной группы, в ответ на мою инициативу, договоренности относительно внедрения дополнительных мероприятий по установлению постоянного и бессрочного режима всеобъемлющего прекращения огня, начиная с 00 часов 24 декабря 2016 года. Рассчитываю, что благодаря этим мерам, которые будут реализовываться в преддверии новогодних и рождественских праздников, режим прекращения огня на Донбассе приобретет постоянный характер", - сказал президент.

 По его словам, Украина подтверждает готовность выполнить эту и другие минские договоренности.

В то же время сводки с фронта говорят о напряженной ситуации на Светлодарской дуге. 

 Напомним, боевики в пятницу 30 раз обстреливали ВСУ, на донецком направлении применялась артиллерия.

 

Фото: 112.ua/

Теги: Донбасс, война, перемирие, режим
 
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