С начала суток на донбасском фронте соблюдается "режим тишины" - штаб АТО

24.12.2016 09:13

Боевики соблюдают ранее согласованный режим прекращения огня, об этом сообщил руководитель украинской стороны Общего центра по контролю и координации вопросов прекращении огня и стабилизации линии разграничения сторон (ОЦКК) генерал-майор Анатолий Петренко.

"По состоянию на утро 24 декабря украинская сторона ОЦКК подтверждает о введении всеобъемлющего, устойчивого, бессрочного прекращения огня, начиная с 00.00 24 декабря 2016 г. По всей линии соприкосновения установлена тишина", следует из сообщения в субботу сутра на странице штаба АТО в facebook.

Также отмечено, что офицеры украинской стороны ОЦКК продолжают мониторинг и наблюдение за соблюдением режима прекращения огня. О любых изменениях в обстановке будет немедленно проинформирован СММ ОБСЕ.