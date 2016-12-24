СБУ виявила п’ять схованок з боєприпасами у районі проведення АТО (ФОТО)

24.12.2016 11:40

Співробітники Служби безпеки України за останні дні виявили п’ять сховищ з боєприпасами у районі проведення антитерористичної операції.

Схованки були облаштовані у лісопосадках та покинутих будівлях у селах Іванівка та Широкине на Донеччині, місті Старобільськ і селах Лиман та Муратове у Луганській області.

Співробітники спецслужби вилучили зі схронів два протитанкові гранатомети РПГ-26И, мінометну міну, вісім гранатометних пострілів, десять гранат, один кілограм пластиду та понад тисячу набоїв різного калібру.



