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Архив - Донецкая область

Стали известны подробности вчерашнего боя в районе Водяного на Донетчине

24.12.2016 14:12
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Стали известны подробности вчерашнего боя в районе Водяного на Донетчине

Об этом рассказал пресс-офицер сектора "Мариуполь" Иван Чмиль.

Вчера в районе Водяного около автодороги произошло боестолкновение украинских военнослужащих и ДРГ боевиков. 8 террористов тремя группами под прикрытием тумана и высокой травы подошли к позициям морских пехотинцев и открыли огонь из стрелкового оружия и подствольных гранатомётов. Украински бойцы открыли огонь в ответ.

В результате боевики отступили. Их потери: 1 - убитый и 2 раненных.  Морской пехотинец также получил ранение средней тяжести (осколочное от разрыва ВОГа). Он госпитализирован в БСМП.


Фото: lb.ua/

Теги: Донбасс, война, бой, боевики, Водяное, диверсанты
 
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