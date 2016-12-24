Стали известны подробности вчерашнего боя в районе Водяного на Донетчине

24.12.2016 14:12

Об этом рассказал пресс-офицер сектора "Мариуполь" Иван Чмиль.



Вчера в районе Водяного около автодороги произошло боестолкновение украинских военнослужащих и ДРГ боевиков. 8 террористов тремя группами под прикрытием тумана и высокой травы подошли к позициям морских пехотинцев и открыли огонь из стрелкового оружия и подствольных гранатомётов. Украински бойцы открыли огонь в ответ.



В результате боевики отступили. Их потери: 1 - убитый и 2 раненных. Морской пехотинец также получил ранение средней тяжести (осколочное от разрыва ВОГа). Он госпитализирован в БСМП.