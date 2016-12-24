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Три разящих удара "Донбасса" по "Кривбассу"

24.12.2016 21:39
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Три разящих удара "Донбасса" по "Кривбассу"

В заключительном матче уходящего года в Дружковке команды подарили болельщикам "Альтаира" настоящий хоккейный спектакль. При небольшом количестве голов стороны выдали настоящий бой, сражаясь буквально на каждом участке льда.

Впервые в истории противостояния оппоненты не сумели забросить друг другу в течение двух периодов. Хотя моментов для взятий ворот было достаточно. Ближе к цели были хоккеисты "Донбасса", однако шайба, будто заколдованная, упрямо не влетала в сетку ворот Владислава Вязовова.

Остро атаковали и гости, однако на последнем рубеже надежно действовал самый молодой вратарь "Донбасса" Богдан Дьяченко.

Распечатать ворота гостей дончане сумели в дебюте третьего отрезка. Играя в формате "4х3" Александр Победоносцев мощно выстрелил от синей линии, а Виталий Лялька результативно сыграл на добивании, отправив в ворота шайбу отскочившую от борта – 1:0.

Удвоил перевес лучший бомбардир Лиги Евгений Никифоров, который, получив передачу от все того же Ляльки, выдержал гроссмейстерскую шайбу и эффектно переиграл вратаря – 2:0.

А до крупного перевес хозяев довел Артем Бондарев – нападающий "Донбасса" сильно и точно бросил после передачи Игоря Кугута.

Украинская хоккейная лига. 27 тур.

"Донбасс" Донецк – "Кривбасс" Кривой Рог – 3:0 (0:0, 0:0, 3:0).

Шайбы1:0 Лялька (Победоносцев), 44:28-бол, 2:0 Никифоров (Лялька), 54:21, 3:0 Бондарев (Кугут), 54:15-бол.



Фото: donbass.uа

Теги: Донбасс, Кривой Рог, хоккей, победа, команда
 
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