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В Дебальцево из-за обстрелов пострадала воскресная школа и упал купол церкви (ФОТО)
В пятницу, 23 декабря, в результате обстрела Александро-Невского храма в Дебальцево была разрушена воскресная школа. Об этом сообщается на официальном сайте Горловской и Славянской епархии УПЦ МП. Новость передает strana.ua.
Всего было выпущено около десятка снарядов по городу Дебальцево. Один из снарядов попал на территорию Александро-Невского храма.
"Существенно пострадало здание воскресной школы храма: полностью разрушена одна стена и частично – остальные. К счастью, в здании в это время не было детей. В самом храме выбиты окна, осколками посечен фасад и пробита металлическая дверь. Также поврежден новый купол, стоящий на земле. Человеческих жертв нет", – говорится в сообщении.
В епархии уверяют, что от обстрела также пострадали школа №3, детский сад и жилые дома. Информации о погибших и раненых нет.
"Была использована артиллерия калибра не менее 150 мм, что запрещено Минскими соглашениями", – отметили в епархии.
Фото: https://strana.uа
Теги: Донбасс, Дебальцево, школа, церковь, разрушения, обстрелы
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