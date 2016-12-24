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В Дебальцево из-за обстрелов пострадала воскресная школа и упал купол церкви (ФОТО)

24.12.2016 17:32
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В Дебальцево из-за обстрелов пострадала воскресная школа и упал купол церкви (ФОТО)

В пятницу, 23 декабря, в результате обстрела Александро-Невского храма в Дебальцево была разрушена воскресная школа. Об этом сообщается на официальном сайте Горловской и Славянской епархии УПЦ МП. Новость передает strana.ua.

Всего было выпущено около десятка снарядов по городу Дебальцево. Один из снарядов попал на территорию Александро-Невского храма.

"Существенно пострадало здание воскресной школы храма: полностью разрушена одна стена и частично – остальные. К счастью, в здании в это время не было детей. В самом храме выбиты окна, осколками посечен фасад и пробита металлическая дверь. Также поврежден новый купол, стоящий на земле. Человеческих жертв нет", – говорится в сообщении.

В епархии уверяют, что от обстрела также пострадали школа №3, детский сад и жилые дома. Информации о погибших и раненых нет.

"Была использована артиллерия калибра не менее 150 мм, что запрещено Минскими соглашениями", – отметили в епархии.


Фото: https://strana.uа

Теги: Донбасс, Дебальцево, школа, церковь, разрушения, обстрелы
 
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