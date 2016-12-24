В Мариуполе презентовали социальное жилье для переселенцев (ФОТО)

24.12.2016 18:47

Сегодня в Мариуполе на Левом берегу по адресу ул. Гугеля д. 14 презентовали социальное для переселенцев. 15 семей получили ордер на жилье сегодня и еще 18 получат после Нового года. Всего 120 переселенцев будет обеспечено крышей над головой в Мариуполе, сообщает 0629.com.ua.

На мероприятии присутствовал мэр Мариуполя Вадим Бойченко и народный депутат, лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко. Открытие социального жилья в Мариуполе стало возможным при финансовой поддержки Европейского Союза.



Вручение ордеров на жилье проходило в торжественной атмосфере. Вынужденные переселенцы, среди которых были жители Широкино, с благодарностью принимали подарок из рук городского головы. Среди них были молодые люди, люди средних лет, а самая старшая хозяйка новой квартиры - 82-летняя женщина.



Корреспондентам были продемонстрированы уютные комнаты, где будут проживать люди. В здании общежития установлена автоматическая подача тепла и LED-светильники.



Жильцы сами будут оплачивать коммунальные услуги. Также социальное общежитие обнародовано регулируемыми приборами отопления, которые позволят жильцам сэкономить на "коммуналке".



"Я хочу обратится ко всем, кто имеет возможность помогать переселенцам во всех городах и селах. Помогайте! Это наши люди, чтоб они не были чужими. Не говорите "Чего вы тут понаехали". Они "понаехали не из за того, что им делать нечего, им негде жить", - сказал Олег Ляшко. Также он отметил работу мэра Мариуполя, назвав его "небезразличным человеком".



Кроме жилья, новоселы получили и технику в виде пылесосов и микроволновых печей.



