В Светлодарске в результате артобстрела поврежден многоэтажный дом (ФОТО)

24.12.2016 11:26

Вчера в 22.50 город Светлодарск повергся обстрелу со стороны боевиков. Снаряды попали около многоэтажного жилого дома. Повреждены окна и двери. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области.

Также осколками снаряда поврежден служебный автомобиль полиции, который находился возле пункта полиции. Работа по фиксации разрушений и оказанию помощи мирным жителям продолжается.

По факту обстрела открыто уголовное производство по ст. 258 «Террористический акт» Уголовного кодекса Украины.