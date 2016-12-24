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Архив - Донецкая область

В Светлодарске в результате артобстрела поврежден многоэтажный дом (ФОТО)

24.12.2016 11:26
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В Светлодарске в результате артобстрела поврежден многоэтажный дом (ФОТО)

Вчера в 22.50 город Светлодарск повергся обстрелу со стороны боевиков. Снаряды попали около многоэтажного жилого дома. Повреждены окна и двери. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области.

Также осколками снаряда поврежден служебный автомобиль полиции, который находился возле пункта полиции. Работа по фиксации разрушений и оказанию помощи мирным жителям продолжается.

По факту обстрела открыто уголовное производство по ст. 258 «Террористический акт» Уголовного кодекса Украины.


Фото: https://dn.npu.gov.ua/

Теги: Донбасс, Светлодарск, разрушения, боевики, обстрелы
 
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