В Торецке из-за обстрелов боевиков повреждены жилые дома (ФОТО)

24.12.2016 11:33

Вчера вечером в 21 часов 50 минут с. Северное города Торецк подверглось обстрелу со стороны боевиков, сообщает отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области.

Обстрелянный район находится на окраине населенного пункта. В настоящее время зафиксировано повреждение двух домов по ул. О. Кошевого, повреждены окна, крыши зданий и ограждение. Работа по фиксации разрушений и оказания помощи мирным жителям продолжается.

Вчерашние события квалифицированы по ст. 258 «Террористический акт» Уголовного кодекса Украины.