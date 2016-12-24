Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В Торецке из-за обстрелов боевиков повреждены жилые дома (ФОТО)

24.12.2016 11:33
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Торецке из-за обстрелов боевиков повреждены жилые дома (ФОТО)

Вчера вечером в 21 часов 50 минут с. Северное города Торецк подверглось обстрелу со стороны боевиков, сообщает отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области.

Обстрелянный район находится на окраине населенного пункта. В настоящее время зафиксировано повреждение двух домов по ул. О. Кошевого, повреждены окна, крыши зданий и ограждение. Работа по фиксации разрушений и оказания помощи мирным жителям продолжается.

Вчерашние события квалифицированы по ст. 258 «Террористический акт» Уголовного кодекса Украины.


Фото: https://dn.npu.gov.ua

Теги: Донбасс, Донецкая область, обстрел, разрушения, боевики, Торецк
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх