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Вчерашний обстрел Дебальцево "ихтамнеты" провели для сюжета в российских СМИ

24.12.2016 15:19
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Вчерашний обстрел Дебальцево "ихтамнеты" провели для сюжета в российских СМИ

Вчера, 23 декабря, гибридная армия РФ обстреляла Дебальцево из минометов калибром 82 мм. Об этом сообщает Главное управление разведки. 

Для того, чтобы зафиксировать последствия провокации и распространить пропагандистские материалы против ВСУ, на месте работали корреспондентские группы российских СМИ. 

Корреспонденты работали под руководством офицеров Центра информационно-психологического противоборства Центра территориальных войск (Новочеркасск) Южного военного округа ВС РФ, сообщает news.liga.net.


Фото: donbass.ua/

Теги: Россия, Донбасс, Дебальцево, СМИ, обстрелы
 
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