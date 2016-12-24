"Власти ДНР" сообщили о повреждении газопровода, железнодорожного цеха и жилых домов

24.12.2016 13:27

В "ДНР" сообщили об обстрелах оккупированных населенных пунктов Ясиноватая и Горловка (Донецкая область).

По информации сепаратистских СМИ, обстрелами повреждены три жилых дома, цех железнодорожного депо и газопровод.

В частности, так называемый "и.о. главы" Ясиноватой Олег Моргун заявил, что обстрел велся "вчера вечером приблизительно с 19:00 до 22:00"

"В результате обстрелов повреждены жилые дома по улицам Куйбышева и Чкалова. Кроме того, повреждения получил железнодорожный цех РПЧ-12 и прилегающий к нему дом частного сектора. К счастью, никто из жителей не пострадал", — сообщил Моргун.

Кроме того, "и.о. городского головы" оккупированной Горловки Иван Приходько сообщил, что огнем обстрелом в поселке Озеряновка поврежден газопровод.