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Во время перемирия боевики планируют устроить "праздничный фейерверк" из неиспользованных боеприпасов - разведка

24.12.2016 07:13
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Во время перемирия боевики планируют устроить "праздничный фейерверк" из неиспользованных боеприпасов - разведка

По информации, которую получила разведка штаба АТО, российско-оккупационные войска планируют осуществить ряд провокационных обстрелов с применением запрещенного минскими договоренностями оружия, чтобы вызвать ответный огонь и обвинить украинскую сторону в нарушении режима тишины. Об этом сообщает пресс-центр АТО в Facebook.

 Отмечается, что обстрелы должны осуществляться не только по населенным пунктам, которые находятся на подконтрольной Украине территории, но и по тем, которые временно контролируются боевиками.

 "По данным разведки такие провокации противник планирует осуществлять на:

– Мариупольском направлении: по населенным пунктам Саханка, Водяное – силами так называемого 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты, который обещает устроить "праздничный фейерверк" из неиспользованных боеприпасов;

– Донецком направлении: силами так называемых 100-й и 3-й отдельной мотострелковой бригады по населенным пунктам Ясиноватая, Дебальцево, а также Новолуганское, где находится предприятие "Бахмутский Агросоюз", – сообщили в штабе АТО.

Украинские военные подчеркнули, что полученную информацию донесли до Совместного центра контроля и координации, а также к СММ ОБСЕ в Украине.

 


Фото: 112.ua/

Теги: Донбасс, война, нарушение, Тиауанако, провокация, режим, боевики
 
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