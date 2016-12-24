Волонтер сообщил о большом прорыве сил АТО на Светлодарской дуге

24.12.2016 20:53

Волонтер Юрий Мысягин на своей странице в Facebook рассказал о последних новостях по ситуации на Светлодарской дуге. Бойцы АТО продвинулись вперед, и основательно укрепились на новых позициях.

По словам Мысягина, позади 6 дней тяжелых и напряженных боев с оккупантами.

“Силы АТО продвинулись вперед на участке фронта шириной до 30 км, в глубину от 1 км до 3 км”, – радостно поделился Мысягин.

Волонтер подчеркнул, что у нас есть большой повод для гордости за украинскую армию.

“Просто верьте в нашу армию. Слава Украине!” – подытожил свое сообщение Мысягин.

По данным штаба АТО, как ранее сообщалось, оккупанты три раза пытались прорвать оборонительные позиции ВСУ на Светлодарской дуге, но их планы с треском проваливались и террористы вынужденно отступали.

Террористы, к слову сказать, скрыли свои истинные потери в боях за данную высоту, не желая упасть “лицом в грязь”, перед сторонниками “русского мира”.