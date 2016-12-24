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Волонтер сообщил о большом прорыве сил АТО на Светлодарской дуге
Волонтер Юрий Мысягин на своей странице в Facebook рассказал о последних новостях по ситуации на Светлодарской дуге. Бойцы АТО продвинулись вперед, и основательно укрепились на новых позициях.
По словам Мысягина, позади 6 дней тяжелых и напряженных боев с оккупантами.
Волонтер подчеркнул, что у нас есть большой повод для гордости за украинскую армию.
“Просто верьте в нашу армию. Слава Украине!” – подытожил свое сообщение Мысягин.
По данным штаба АТО, как ранее сообщалось, оккупанты три раза пытались прорвать оборонительные позиции ВСУ на Светлодарской дуге, но их планы с треском проваливались и террористы вынужденно отступали.
Террористы, к слову сказать, скрыли свои истинные потери в боях за данную высоту, не желая упасть “лицом в грязь”, перед сторонниками “русского мира”.
Фото: vlasti.net/
Теги: Донбасс, сила, прорыв, Светлодарская дуга
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- Волонтер сообщил о большом прорыве сил АТО на Светлодарской дуге20:53
- "Тишина" в зоне АТО является относительной - СЦКК20:13
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