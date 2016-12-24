За минувшие сутки один украинский военнослужащий ранен, четверо контужены

24.12.2016 13:12

За минувшие сутки один украинских военнослужащий получил ранение, четверо контужены. Об этом сообщил представитель Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко в ходе брифинга.

Также Лысенко добавил, что противник нарушил договоренность о прекращения огня на Донбассе.