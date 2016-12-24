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За минувшие сутки один украинский военнослужащий ранен, четверо контужены

24.12.2016 13:12
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За минувшие сутки один украинский военнослужащий ранен, четверо контужены

За минувшие сутки один украинских военнослужащий получил ранение, четверо контужены. Об этом сообщил представитель Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко в ходе брифинга.

Также Лысенко добавил, что противник нарушил договоренность о прекращения огня на Донбассе.


Фото: 112.ua/

Теги: Донбасс, война, ранение, контакты, ВСУ
 
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