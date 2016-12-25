- Террористы в ярости: руководство запретило выдавать им зарплату в декабре18:06
- Боевики признают, что их поражение близко и посылают проклятия Путину17:49
- В Счастье украинской стороне переданы тела погибших бойцов16:59
- Управлению образования в Краматорске пора паковать чемоданы16:53
- Донецкая фильтровальная станция обесточена. Энергетики ждут «зеленый коридор» от военных 16:16
- Средняя зарплата на Донетчине – 5970 гривень 15:01
- В Мариуполе создан Молодежный парламент14:29
- В Мариуполе зажгут 15-метровую живую ель12:39
- В Краматорсе появится сквер имени Скрябина10:43
- Ситуация на блокпостах 25 декабря. Информация от очевидцев10:29
Донецкая фильтровальная станция обесточена. Энергетики ждут «зеленый коридор» от военных
Сегодня, 25 декабря, энергетики ДТЭК Донецкоблэнерго получили «зеленый коридор» и приступили к ремонту поврежденной в результате боевых действий 23 декабря линии 35 кВ, питающей 3-й подъем канала Северский Донец-Донбасс. Об этом сообщает отдел по корпоративным коммуникациям ДТЭК Донецкоблэнерго, пишут Донецкие новости.
Над устранением повреждений усиленно работают две бригады в составе 10 человек и 3 единицы техники. Из-за боевых действий все еще остается обесточенной линия 110 кВ. Энергетики ждут от военных «зеленого коридора».
Напомним, что 23 декабря в результате боевых действий были обесточены линии 35 кВ и 110 кВ, от которых запитаны насосные станции третьего подъема канала «Северский Донец – Донбасс». В работе осталась одна насосная станция, запитанная из резервного источника. В результате значительно сократился объем воды, подаваемой на фильтровальные станции Донецкого региона.
Введение в строй линии 35 кВ позволит значительно улучшить ситуацию, однако 100% надежное электроснабжение 3-го подъема канала Северский Донец-Донбасс возможно только после получения «зеленого коридора» и восстановления линии 110 кВ.
Также в результате непрекращающихся боевых действий остаются обесточенными ряд населенных пунктов региона: с. Марков Яр, с. Лозовое, с. Красный пахарь, с. Криничная, пгт Мироновский, ст. Роты в Бахмутском районе Донецкой области.
Теги: Донбасс, энергетика, ремонт, фильтровальная станция
- Жара: Мариуполь может остаться без электроэнергии
- Донецкий губернатор: Строительство дорог для Евро - это хорошо, но ремонтировать старые тоже надо
- Мариуполю обещают бесперебойное снабжение электроэнергией
- Архитектурным "ящерам" урежут энергопаек
- Донецкий водоканал к зиме решил заменить 24 километра труб
- Как лучше всего «обогреть» свое гнездышко без излишних затрат
- В "ЛНР" выплачивают зарплату фальшивыми рублями18:32
- Террористы в ярости: руководство запретило выдавать им зарплату в декабре18:06
- Боевики признают, что их поражение близко и посылают проклятия Путину17:49
- В Счастье украинской стороне переданы тела погибших бойцов16:59
- Управлению образования в Краматорске пора паковать чемоданы16:53
- Школы Луганщины получили компьютеры от китайцев16:38
- Донецкая фильтровальная станция обесточена. Энергетики ждут «зеленый коридор» от военных 16:16
- Средняя зарплата на Донетчине – 5970 гривень 15:01
- В Мариуполе создан Молодежный парламент14:29
- В Мариуполе зажгут 15-метровую живую ель12:39
- В "ЛНР" выплачивают зарплату фальшивыми рублями18:32
- Террористы в ярости: руководство запретило выдавать им зарплату в декабре18:06
- Боевики признают, что их поражение близко и посылают проклятия Путину17:49
- Папа Римский призвал к прекращению войны на Донбассе17:31
- Причиной катастрофы ТУ-154 стал теракт — версии специалистов17:15
- В Счастье украинской стороне переданы тела погибших бойцов16:59
- Управлению образования в Краматорске пора паковать чемоданы16:53
- Школы Луганщины получили компьютеры от китайцев16:38
- Донецкая фильтровальная станция обесточена. Энергетики ждут «зеленый коридор» от военных 16:16
- Ляшко обозвал МИД "конченными дураками" и "агентами России"15:56
- Киев — самая опасная столица Европы13:40
- 20 вещей. которые НЕОБХОДИМО выбросить до Нового года13:00
- "Только силовые рычаги смогут заставить Путина понять, что война в Украине - это капкан для РФ": Бутусов о неутешительных перспективах оккупантов после Светлодарской дуги11:25
- У войны нечеловеческое лицо - волонтер11:08
- Попросит ли Гуково защиты у ЛНР? ВИДЕО09:55
- Найден самый полезный овощ для улучшения зрения 07:42
- Зелёные красавицы в столице Приазовья: цены, качество, выбор20:33
- День зимнего солнцестояния15:49
- Убийца «Мом». Согревающая мазь может быть смертельно опасной15:41
- Импортозамещение по буйски, или А, чё там у...13:51
- Догралися: «кварталівців» поперли з «1+1»
- Нардеп Савченко заявила, что в целях безопасности уезжает в Россию
- Трамп и Путин будут договариваться о судьбе Порошенко — не о судьбе Украины
- "Разборки по-ДНРовски": Захарченко якобы пристрелил "военноначальника", виновного в провале операции на Светлодарской дуге
- Стали известны ужасающие подробности боев на Светлодарской дуге
- Светлодарская дуга - вся правда от участника боев комбата с позывным "Купол" (ВИДЕО)
- Удару подвергся "свежий" российский артдивизион, морг Енакиево забит трупами "ихтамнетов"
- Какие изменения ожидают украинцев с 1 января (ИНФОГРАФИКА)
- Дебальцево - "камуфляжники" без шевронов взламывают квартиры и выносят вещи
- "Следующий флаг Украины поднимем уже в Донецке": бойцы ВСУ дали понять боевикам, что оккупанты потеряли Авдеевку, и скоро на Донбассе у сепаратистов загорится земля под ногами