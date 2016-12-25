Донецкая фильтровальная станция обесточена. Энергетики ждут «зеленый коридор» от военных

25.12.2016 16:16

Сегодня, 25 декабря, энергетики ДТЭК Донецкоблэнерго получили «зеленый коридор» и приступили к ремонту поврежденной в результате боевых действий 23 декабря линии 35 кВ, питающей 3-й подъем канала Северский Донец-Донбасс. Об этом сообщает отдел по корпоративным коммуникациям ДТЭК Донецкоблэнерго, пишут Донецкие новости.

Над устранением повреждений усиленно работают две бригады в составе 10 человек и 3 единицы техники. Из-за боевых действий все еще остается обесточенной линия 110 кВ. Энергетики ждут от военных «зеленого коридора».

Напомним, что 23 декабря в результате боевых действий были обесточены линии 35 кВ и 110 кВ, от которых запитаны насосные станции третьего подъема канала «Северский Донец – Донбасс». В работе осталась одна насосная станция, запитанная из резервного источника. В результате значительно сократился объем воды, подаваемой на фильтровальные станции Донецкого региона.

Введение в строй линии 35 кВ позволит значительно улучшить ситуацию, однако 100% надежное электроснабжение 3-го подъема канала Северский Донец-Донбасс возможно только после получения «зеленого коридора» и восстановления линии 110 кВ.

Также в результате непрекращающихся боевых действий остаются обесточенными ряд населенных пунктов региона: с. Марков Яр, с. Лозовое, с. Красный пахарь, с. Криничная, пгт Мироновский, ст. Роты в Бахмутском районе Донецкой области.