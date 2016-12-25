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Архив - Донецкая область

По позициям ВСУ 39 раз открывался огонь. «Соблюдается» «режим тишины»

25.12.2016 09:25
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По позициям ВСУ 39 раз открывался огонь. «Соблюдается» «режим тишины»

За минувшие сутки враг совершил 39 обстрелов украинских позиций, .сообщает пресс-центр штаба АТО
«На Мариупольском направлении были обстреляны наши позиции вблизи населенных пунктов Марьинка, Широкино, Талаковка и Водяное» .
Дважды были осуществлеын обстрелы в районе населенного пункта Талаковка (по одной мине калибра 120 мм, а по Широкино огонь вел снайпер.
«На Донецком направлении наши позиции были обстреляны в районе Луганского, Майорска и Авдеевки. По Луганскому огонь вели 82 миллиметровые минометы», — отметили в штабе.
На Луганском направлении Троицкое и Желтое попали под огонь крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



Теги: Донбасс, боевики, ВСУ, обстрелы
 
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