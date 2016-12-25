По позициям ВСУ 39 раз открывался огонь. «Соблюдается» «режим тишины»

25.12.2016 09:25

За минувшие сутки враг совершил 39 обстрелов украинских позиций, .сообщает пресс-центр штаба АТО

«На Мариупольском направлении были обстреляны наши позиции вблизи населенных пунктов Марьинка, Широкино, Талаковка и Водяное» .

Дважды были осуществлеын обстрелы в районе населенного пункта Талаковка (по одной мине калибра 120 мм, а по Широкино огонь вел снайпер.

«На Донецком направлении наши позиции были обстреляны в районе Луганского, Майорска и Авдеевки. По Луганскому огонь вели 82 миллиметровые минометы», — отметили в штабе.

На Луганском направлении Троицкое и Желтое попали под огонь крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.