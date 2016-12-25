Главная / Новости / Донецкая область / По позициям ВСУ 39 раз открывался огонь. «Соблюдается» «режим тишины»
Последние новости раздела
- По позициям ВСУ 39 раз открывался огонь. «Соблюдается» «режим тишины» 09:25
- Чем живет Макеевка? Репортаж из любимой и несчастной...09:14
- Мариуполь вошел в десятку самых комфортных городов Украины 08:37
- В Мариуполе центр города превратился в новогоднюю сказку08:22
- "Следующий флаг Украины поднимем уже в Донецке": бойцы ВСУ дали понять боевикам, что оккупанты потеряли Авдеевку, и скоро на Донбассе у сепаратистов загорится земля под ногами08:10
- Морг Енакиево забит трупами боевиков, трупы российских "ихтамнетов" везут в Донецк в больницу Калинина - блогер22:09
- Эти испытания посланы нам не зря, нужно любить и верить - дончане и луганчане обратились к землякам на оккупированных территориях (ВИДЕО)21:50
- Три разящих удара "Донбасса" по "Кривбассу" 21:39
- Боевики на Светлодарской дуге обстреляли гуманитарную группу проекта "Эвакуация-200" (ВИДЕО)21:03
- Недалеко от Авдеевки в "серой зоне" прямо напротив позиций боевиков развевается украинский флаг (ФОТО)21:01
По позициям ВСУ 39 раз открывался огонь. «Соблюдается» «режим тишины»
25.12.2016 09:25
За минувшие сутки враг совершил 39 обстрелов украинских позиций, .сообщает пресс-центр штаба АТО
«На Мариупольском направлении были обстреляны наши позиции вблизи населенных пунктов Марьинка, Широкино, Талаковка и Водяное» .
Дважды были осуществлеын обстрелы в районе населенного пункта Талаковка (по одной мине калибра 120 мм, а по Широкино огонь вел снайпер.
«На Донецком направлении наши позиции были обстреляны в районе Луганского, Майорска и Авдеевки. По Луганскому огонь вели 82 миллиметровые минометы», — отметили в штабе.
На Луганском направлении Троицкое и Желтое попали под огонь крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Теги: Донбасс, боевики, ВСУ, обстрелы
Читайте также:
- В Донецк перебросили три грузовика с российскими военными
- Фронтовая сводка из зоны АТО от ИС: полный обзор сражений по всем направлениям
- Боец АТО уничтожил танк боевиков (ВИДЕО)
- Минобороны озвучило потери в донбасской бойне
- "Сегодня работать придётся потише", - боец ВСУ о предстоящей ночной операции
- На каждого погибшего украинского воина вчера пришлось почти десять оккупантов
- По позициям ВСУ 39 раз открывался огонь. «Соблюдается» «режим тишины» 09:25
- Чем живет Макеевка? Репортаж из любимой и несчастной...09:14
- Коммунальный ад . Чем греются люди в ОРДЛО? ВИДЕО08:54
- Мариуполь вошел в десятку самых комфортных городов Украины 08:37
- В Мариуполе центр города превратился в новогоднюю сказку08:22
- "Следующий флаг Украины поднимем уже в Донецке": бойцы ВСУ дали понять боевикам, что оккупанты потеряли Авдеевку, и скоро на Донбассе у сепаратистов загорится земля под ногами08:10
- Морг Енакиево забит трупами боевиков, трупы российских "ихтамнетов" везут в Донецк в больницу Калинина - блогер22:09
- Эти испытания посланы нам не зря, нужно любить и верить - дончане и луганчане обратились к землякам на оккупированных территориях (ВИДЕО)21:50
- Три разящих удара "Донбасса" по "Кривбассу" 21:39
- Боевики на Светлодарской дуге обстреляли гуманитарную группу проекта "Эвакуация-200" (ВИДЕО)21:03
- Новые подробности крушения Ту-154: с поверхности Черного моря извлекают личные вещи погибших пассажиров10:07
- Попросит ли Гуково защиты у ЛНР? ВИДЕО09:55
- В России произошла страшная авиакатастрофа. Среди погибших предположительно Доктор Лиза09:40
- По позициям ВСУ 39 раз открывался огонь. «Соблюдается» «режим тишины» 09:25
- Чем живет Макеевка? Репортаж из любимой и несчастной...09:14
- Коммунальный ад . Чем греются люди в ОРДЛО? ВИДЕО08:54
- Мариуполь вошел в десятку самых комфортных городов Украины 08:37
- В Мариуполе центр города превратился в новогоднюю сказку08:22
- "Следующий флаг Украины поднимем уже в Донецке": бойцы ВСУ дали понять боевикам, что оккупанты потеряли Авдеевку, и скоро на Донбассе у сепаратистов загорится земля под ногами08:10
- Израильский премьер Нетаньяху обиделся на Украину07:54
- Попросит ли Гуково защиты у ЛНР? ВИДЕО09:55
- Найден самый полезный овощ для улучшения зрения 07:42
- Зелёные красавицы в столице Приазовья: цены, качество, выбор20:33
- День зимнего солнцестояния15:49
- Убийца «Мом». Согревающая мазь может быть смертельно опасной15:41
- Импортозамещение по буйски, или А, чё там у...13:51
- Целительный сок излечит от рака07:38
- Луганск: налог на жизнь15:47
- День святого Николая: Что нужно знать о празднике15:35
- Инсульт боится сосновых шишек13:48
- Догралися: «кварталівців» поперли з «1+1»
- Стали известны ужасающие подробности боев на Светлодарской дуге
- "Разборки по-ДНРовски": Захарченко якобы пристрелил "военноначальника", виновного в провале операции на Светлодарской дуге
- Удару подвергся "свежий" российский артдивизион, морг Енакиево забит трупами "ихтамнетов"
- Светлодарская дуга - вся правда от участника боев комбата с позывным "Купол" (ВИДЕО)
- Нардеп Савченко заявила, что в целях безопасности уезжает в Россию
- Какие изменения ожидают украинцев с 1 января (ИНФОГРАФИКА)
- Дебальцево - "камуфляжники" без шевронов взламывают квартиры и выносят вещи
- "У наших чувствительные потери, укры теснят" - экс-главарь "ДНР" Стрелков описал сегодняшний бой на линии Углегорск-Горловка
- Разборки из-за тети - чтобы найти управу на Захарченко, Пушилин ездил в Москву