Родинское отправляется в Новый год со старым мусором

25.12.2016 21:36

В Родинском и раньше бывали перебои в обеспечении чистоты и соответствующего санитарного состояния города. Вот и сегодня, накануне новогодних праздников мусорные контейнеры города переполнены.

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