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Архив - Донецкая область

Родинское отправляется в Новый год со старым мусором

25.12.2016 21:36
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Родинское отправляется в Новый год со старым мусором

В Родинском и раньше бывали перебои в обеспечении чистоты и соответствующего санитарного состояния города. Вот и сегодня, накануне новогодних праздников мусорные контейнеры города переполнены.

Источнк 06239



Теги: Донбасс, мусор, Родинское
 
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