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"Следующий флаг Украины поднимем уже в Донецке": бойцы ВСУ дали понять боевикам, что оккупанты потеряли Авдеевку, и скоро на Донбассе у сепаратистов загорится земля под ногами
В зоне АТО, всего в 150 метрах от позиций террористов "ДНР" у Авдеевки, украинские защитники подняли флаг Украины. Бойцы сразу предупредили: несмотря на то, что символ Украины гордо реет прямо под носом у оккупантов, снять его боевики не смогут, пишет Диалог UA.
Радостной новостью в соцсети поделились бойцы 72-й ОМБР ВСУ.
"Ураинский флаг гордо развивается в "серой зоне", в 150 метрах позиции террористов. На украинской территории должны быть украинские флаги", - прокомментировали бойцы.
Флаг Украины появился здесь 23 декабря, когда наши бойцы сумели поднять его прямо под носом у боевиков.
"Не важно, как теперь враг отнесется к тому, что перед его глазами будет постоянно развиваться наш флаг. Его появление – справедливый акт возмездия. Снять его никак не получится. Территория простреливается насквозь. Мы увидим каждое движение противника", - отмечается в сообщении бойцов в Facebook.
Следующим городом, где флаг Украины обязательно появится на самом высоком здании, по заверениям бойцов будет оккупированный Донецк.
Ранее хорошие новости с Донецкого направления сообщил волонтер Юрий Мысягин. Он рассказал, что силы АТО значительно продвинулись вперед в самой горячей точке фронта – на Светлодарской дуге.
Теги: Донбасс, Авдеевка, флаг, ВСУ
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