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Архив - Донецкая область

Террористы в ярости: руководство запретило выдавать им зарплату в декабре

25.12.2016 18:06
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Террористы в ярости: руководство запретило выдавать им зарплату в декабре

И без того низкий уровень дисциплины в рядах пророссийских наемников на Донбассе, значительно снизился после наступления так называемого "режима тишины". Скучающие оккупанты подались во все тяжкие, заметно возросло пьянство в рядах боевиков, зафиксированы многочисленные факты принятия сепаратистами наркотиков, пишет Диалог UA.
Кураторы террористических подразделений, как сообщается в Facebook ГУ Минобороны Украины, приняли решение не выдавать зарплаты террористам за декабрь в текущем году. Это будет сделано только в 2017 году в январе, после всех праздников.
По данным украинской разведки, оккупанты стали в открытую саботировать приказы своего руководства, наркоманят, пьянствуют.
"Наемники самовольно оставляют свои подразделения, творят беспредел в общественных местах, издеваются над местным населением", - гвоорится в сообщении разведки



Теги: Донбасс, зарплата, запрет, террористы
 
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