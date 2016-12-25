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Управлению образования в Краматорске пора паковать чемоданы

25.12.2016 16:53
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Управлению образования в Краматорске пора паковать чемоданы

Помещение городского Управления образования Краматорска на улице Ярослава Мудрого ждет радикальное перепрофилирование. Такой вывод можно сделать из сообщения городского головы Краматорска Андрея Панкова, сделанного им на сессии горсовета 23 декабря., пишет ОбщеЖитие.
Отвечая на вопросы касательно слухов о возможном закрытии ОШ № 15 и переезда ГорУО, Андрей Панков заявил, что:
- несмотря на невысокую среднюю наполняемость школ Краматорска, ни одно из этих заведений в Краматорске закрыто не будет;
- что касается помещений Управления образования, то, по словам мэра, сейчас, в рамках проведения АТО, "... рассматривается вопрос возможности размещения там одного из подразделений Службы безопасности".



Теги: Донбасс, Краматорск, школа, закрытие
 
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