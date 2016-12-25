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В Мариуполе появились новые улицы

25.12.2016 19:12
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В Мариуполе появились новые улицы

Дачные улицы мариупольского садоводческого товарищества «Радуга» получили названия Богатая, Урожайная и Радужная, а улица Рокатная, что на Левобережье, по просьбам жителей переименована на улицу имени архитектора Льва Руднева, сообщает Мариупольская жизнь, с ссылкой на пресс-службу Мариупольского горсовета.
Как рассказала председатель комиссии Ирина Дудина, когда строился садоводческий кооператив, были определены улицы. Однако они долгое время оставались без названия.
«Люди хотят приватизировать свои дачные участки, а для этого нужно дать названия улицам. К слову, названия улицам придумали сами дачники», — говорит депутат. Депутаты поддержали данный проект решения, и дачные улицы украсили названия Богатая, Урожайная и Радужная.
Также улица Рокатная, что на Левобережье, по просьбам жителей переименована на улицу имени архитектора Льва Руднева. В Мариуполе архитектор никогда не жил, но по его проектам построены дома.
Как отметил председатель Левобережной райадминистрации, депутат Виктор Очеретин, были проведены слушания с участием жителей улицы Рокатной, и они единогласно высказались за переименование в улицу Льва Руднева.
Напомним, что до вступления в силу Закона Украины «О декомунизации» первоначально название улицы Рокатной было дано в честь офицера Российской империи, участника гражданской войны и большевика Николая Руднева. Затем ее переименовали в улицу Рокатную. Но жителям это название пришлось не по душе.



Теги: Донбасс, Мариуполь, улица
 
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