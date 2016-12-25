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В Мариуполе создан Молодежный парламент
Во время пленарного заседания Мариупольского городского совета управляющий делами исполкома Александр Кочурин доложил депутатам о создании Молодежного парламента. Депутаты поддержали проект, пишет i24.
В состав Молодежного парламента войдет порядка 90 молодых жителей Мариуполя. Будут выбраны представители из ВУЗов, техникумов, школ, молодежных организаций. Согласно структуре, парламент будет разделен на комиссии, которые будут рассматривать актуальные для молодежи темы.
По словам Александра Кочурина, для Мариуполя важно, чтобы молодежь принимала участие в развитии города: «Мы хотим, чтобы представители парламента принимали решения на заседаниях исполнительного комитета, озвучивали те требования, которые молодежь сегодня выдвигает городу. Мы хотим понять, что они хотят видеть в Мариуполе, чтобы они корректировали стратегию развития, принимали программу по социально-экономическому развитию и организовывали различные мероприятия».
Теги: Донбасс, парламент, Мариуполь, молодежь
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