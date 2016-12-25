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Архив - Донецкая область

В Мариуполе зажгут 15-метровую живую ель

25.12.2016 12:39
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В Мариуполе зажгут 15-метровую живую ель

Сегодня в 16.00 на площади Свободы зажгут 15-метровую живую ель, сообщает пресс-служба нардепа Сергея Таруты.
Эту ель городу подарил сам Тарута при поддержке компаний ПСП «Азовинтэкс» и МТЭК "ИнтерТрансСервис".
Сама ель установлена на подставке из тетраподов, которые стали одним из символов Мариуполя. Высота ёлки 15 метров, общая высота инсталляции – 20 метров. На украшение ее ушло около 1 километра гирлянд.
Церемонию зажжения огней на символе Нового года в Мариуполе откроет народный депутат Сергей Тарута.
Напомним, вчера на Театральной площади зажгли главную елку города.



Теги: Донбасс, Мариуполь, елка
 
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