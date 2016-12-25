В Мариуполе зажгут 15-метровую живую ель

25.12.2016 12:39

Сегодня в 16.00 на площади Свободы зажгут 15-метровую живую ель, сообщает пресс-служба нардепа Сергея Таруты.

Эту ель городу подарил сам Тарута при поддержке компаний ПСП «Азовинтэкс» и МТЭК "ИнтерТрансСервис".

Сама ель установлена на подставке из тетраподов, которые стали одним из символов Мариуполя. Высота ёлки 15 метров, общая высота инсталляции – 20 метров. На украшение ее ушло около 1 километра гирлянд.

Церемонию зажжения огней на символе Нового года в Мариуполе откроет народный депутат Сергей Тарута.

Напомним, вчера на Театральной площади зажгли главную елку города.