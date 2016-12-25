В Счастье украинской стороне переданы тела погибших бойцов

25.12.2016 16:59

В населенном пункте Счастье, что в Луганской области, украинской стороной получены тела двоих солдат, которые погибли около Светлодарской дуги неделю назад. Эти сведения передает "Диалог.UA", ссылаясь на "Громадське".

В сообщении канала сказано, что погибшие - граждане Украины, которые проходили службу в 54-й бригаде Вооруженных Сил.

Журналисты даже назвали их фамилии и звания: около Светлодарска погибли лейтенант Яровой (с прозвищем "Шайтан") и рядовой солдат Байкус, которого называли "Ваха". Это первые украинские военные, которые были убиты в бою на знаменитой дуге 18 декабря.

Сегодня Украина отдала тела двух погибших бандитов из "ЛНР" боевикам, которые оккупировали часть Луганской области, а оттуда передали тела Ярового и Байкуса.

Михаил Котелевский, начальник "Эвакуации 200", поведал, что видел убитых, и их тела реально похожи на двоих украинских военнослужащих из 54 бригады. Дательно это установят во время экспертной пробы ДНК и опознания родных. Он отметил, что следов пыток не зафиксировано.

"Это ранения от пуль, которые просто не совместимы с жизнью", - резюмировал он.