В Славянске пенсионеры отдали 38 тысяч гривен за «спасение» внука

25.12.2016 20:34

Пенсионеры обратились в полицию, когда поняли, что отдали все свои сбережения мошенникам.

65-летней жительнице города Славянска позвонил неизвестный мужчина, представился "следователям" и рассказал, что ее внук находится в беде. Трубку передали "внуку", который рассказал бабушке, что избил человека и на его спасение требуются деньги, пишет сайт Славянска.

Жертва поверила мошенникам и даже не отличила голос звонившего мужчины от голоса собственного внука, так как находилась в стрессовой ситуации.

В панике женщина передала все свои сбережения супругу и отправила его к уличному терминалу.

Дедушку мошенники консультировали уже по мобильному телефону. Следуя указаниям, пожилой мужчина перевел мошенникам на указанный счёт 38 тысяч гривен.

По пути домой дедушка решил позвонить внуку, но тот рассказал, что находится на работе и ничего с ним не случалось. Когда супруги поняли, что их обманули, то сообщили о факте мошенничества в полицию.

Данный факт внесён полицией в единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного правонарушения ч.1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество». Ведётся проверка.

По материалам Славянского ОП