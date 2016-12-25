Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В Славянске пенсионеры отдали 38 тысяч гривен за «спасение» внука

25.12.2016 20:34
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Славянске пенсионеры отдали 38 тысяч гривен за «спасение» внука

Пенсионеры обратились в полицию, когда поняли, что отдали все свои сбережения мошенникам.
65-летней жительнице города Славянска позвонил неизвестный мужчина, представился "следователям" и рассказал, что ее внук находится в беде. Трубку передали "внуку", который рассказал бабушке, что избил человека и на его спасение требуются деньги, пишет сайт Славянска.
Жертва поверила мошенникам и даже не отличила голос звонившего мужчины от голоса собственного внука, так как находилась в стрессовой ситуации.
В панике женщина передала все свои сбережения супругу и отправила его к уличному терминалу.
Дедушку мошенники консультировали уже по мобильному телефону. Следуя указаниям, пожилой мужчина перевел мошенникам на указанный счёт 38 тысяч гривен.
По пути домой дедушка решил позвонить внуку, но тот рассказал, что находится на работе и ничего с ним не случалось. Когда супруги поняли, что их обманули, то сообщили о факте мошенничества в полицию.
Данный факт внесён полицией в единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного правонарушения ч.1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество». Ведётся проверка.
По материалам Славянского ОП



Теги: Донбасс, пенсионер, Славянск, мошенники
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх