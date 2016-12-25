- Родинское отправляется в Новый год со старым мусором21:36
- Безответственные жители Покровска и Родинского забирают воду из систем отопления21:01
- В Славянске пенсионеры отдали 38 тысяч гривен за «спасение» внука20:34
- Поезда Мариуполь-Одесса не будет19:27
- В Мариуполе появились новые улицы19:12
- Мариуполь вновь пьет «старо-крымскую» воду18:51
- Террористы в ярости: руководство запретило выдавать им зарплату в декабре18:06
- Боевики признают, что их поражение близко и посылают проклятия Путину17:49
- В Счастье украинской стороне переданы тела погибших бойцов16:59
- Управлению образования в Краматорске пора паковать чемоданы16:53
В Славянске пенсионеры отдали 38 тысяч гривен за «спасение» внука
Пенсионеры обратились в полицию, когда поняли, что отдали все свои сбережения мошенникам.
65-летней жительнице города Славянска позвонил неизвестный мужчина, представился "следователям" и рассказал, что ее внук находится в беде. Трубку передали "внуку", который рассказал бабушке, что избил человека и на его спасение требуются деньги, пишет сайт Славянска.
Жертва поверила мошенникам и даже не отличила голос звонившего мужчины от голоса собственного внука, так как находилась в стрессовой ситуации.
В панике женщина передала все свои сбережения супругу и отправила его к уличному терминалу.
Дедушку мошенники консультировали уже по мобильному телефону. Следуя указаниям, пожилой мужчина перевел мошенникам на указанный счёт 38 тысяч гривен.
По пути домой дедушка решил позвонить внуку, но тот рассказал, что находится на работе и ничего с ним не случалось. Когда супруги поняли, что их обманули, то сообщили о факте мошенничества в полицию.
Данный факт внесён полицией в единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного правонарушения ч.1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество». Ведётся проверка.
По материалам Славянского ОП
Теги: Донбасс, пенсионер, Славянск, мошенники
- Родинское отправляется в Новый год со старым мусором21:36
- Безответственные жители Покровска и Родинского забирают воду из систем отопления21:01
- В Славянске пенсионеры отдали 38 тысяч гривен за «спасение» внука20:34
- Поезда Мариуполь-Одесса не будет19:27
- В Мариуполе появились новые улицы19:12
- Мариуполь вновь пьет «старо-крымскую» воду18:51
- В "ЛНР" выплачивают зарплату фальшивыми рублями18:32
- Террористы в ярости: руководство запретило выдавать им зарплату в декабре18:06
- Боевики признают, что их поражение близко и посылают проклятия Путину17:49
- В Счастье украинской стороне переданы тела погибших бойцов16:59
- Гибель посла РФ в Турции и авиакатастрофа ТУ-154 будут иметь последствия для мирового сообщества - Грицак22:18
- В Интернете появились эксклюзивные кадры яркой вспышки рядом с Ту-154 в Сочи, после этого произошла катастрофа. ВИДЕО22:01
- Родинское отправляется в Новый год со старым мусором21:36
- Безответственные жители Покровска и Родинского забирают воду из систем отопления21:01
- Хоккей, танец часиков и много-много подарков. ВИДЕО20:50
- В Славянске пенсионеры отдали 38 тысяч гривен за «спасение» внука20:34
- "Сострадания и злорадства нет. Мне наплевать"- российский журналист20:07
- В Киеве задержаны титушки. ВИДЕО19:43
- Поезда Мариуполь-Одесса не будет19:27
- В Мариуполе появились новые улицы19:12
- Киев — самая опасная столица Европы13:40
- 20 вещей. которые НЕОБХОДИМО выбросить до Нового года13:00
- "Только силовые рычаги смогут заставить Путина понять, что война в Украине - это капкан для РФ": Бутусов о неутешительных перспективах оккупантов после Светлодарской дуги11:25
- У войны нечеловеческое лицо - волонтер11:08
- Попросит ли Гуково защиты у ЛНР? ВИДЕО09:55
- Найден самый полезный овощ для улучшения зрения 07:42
- Зелёные красавицы в столице Приазовья: цены, качество, выбор20:33
- День зимнего солнцестояния15:49
- Убийца «Мом». Согревающая мазь может быть смертельно опасной15:41
- Импортозамещение по буйски, или А, чё там у...13:51
- Трамп и Путин будут договариваться о судьбе Порошенко — не о судьбе Украины
- Нардеп Савченко заявила, что в целях безопасности уезжает в Россию
- "Разборки по-ДНРовски": Захарченко якобы пристрелил "военноначальника", виновного в провале операции на Светлодарской дуге
- Светлодарская дуга - вся правда от участника боев комбата с позывным "Купол" (ВИДЕО)
- Боевики признают, что их поражение близко и посылают проклятия Путину
- Удару подвергся "свежий" российский артдивизион, морг Енакиево забит трупами "ихтамнетов"
- Какие изменения ожидают украинцев с 1 января (ИНФОГРАФИКА)
- Дебальцево - "камуфляжники" без шевронов взламывают квартиры и выносят вещи
- "Все кто брал кредиты в ПриватБанке, теперь должны не "какому-то дяде", а это "долг перед Родиной" - "Квартал 95" внес свой вклад в "национализацию" Приватбанка (ВИДЕО)
- "У наших чувствительные потери, укры теснят" - экс-главарь "ДНР" Стрелков описал сегодняшний бой на линии Углегорск-Горловка