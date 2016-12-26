Блокада оккупированной части Донбасса может серьезно навредить Украине - Черныш

26.12.2016 17:32

Министр по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ Вадим Черныш заявил, что полная блокада «ЛДНР» может привести к серьезным последствиям для Украины.

По его мнению, что прекращение поставок угля с оккупированных территорий может привести к тому, что украинцы будут страдать от отключения электроэнергии.

Чиновник подчеркнул, что страна не может обойтись без антрацита с оккупированных частей Донбасса, так как теплоцентрали могут работать только на таком виде топлива. Он сообщил, что 9 млн тонн угля, получаемых Украиной с территории ОРДЛО, добываются на шахтах, принадлежащих украинским компаниям.

Также, он сообщил, что есть еще и человеческий фактор, имеющий не меньшее значение:"Нам нужно поддерживать контакты между людьми с неподконтрольных и подконтрольных территорий. Каждый раз, когда ты везешь небольшую партию товара, те же 75−100 кг, ты, как минимум, должен иметь один-два контакта с людьми с подконтрольной территории: поговорить с ними, возможно, даже договориться, чтобы собрали вам необходимые товары. Имеется как экономический эффект, так и идеологический — связь со своей Родиной».

Черныш также отметил: «Просто если вы сидите в своей квартире на неподконтрольной территории, при этом у вас в телевизоре вещают непонятные каналы из соседней страны, вы пьете краснодарский чай, едите ростовскую колбасу, а в кармане у вас рубль, вы ментально, на бытовом уровне, начинаете чувствовать себя в другой стране. Когда же вы ездите за покупками, например, в Бахмут, привозите оттуда ту же колбасу харьковскую, запорожскую или житомирскую, другие товары, то тут сохраняется привязка на бытовом уровне».

Источник: "ДонПресс".